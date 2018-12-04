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      Сейчас пиар, а потом – посмотрим, – Найем о заявлении Луценко и расследовании убийства Гандзюк

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      Мустафа Найем
      Мустафа Найем / Фото из свободных источников

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал новую фамилию подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. По версии следствия, именно помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин был заказчиком убийства Гандзюк.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Мустафа Найем.

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      По его мнению, если генеральный прокурор Юрий Луценко подает выдвижение подозрения Алексею Левину, это означает, что он вообще не разбирается в том, что происходит в области. Левин – это криминальный авторитет, который вместе со своим отцом уже очень много лет убивали людей, то есть были серийными убийцами.

      Почему глава Херсонской облгосадминистрации до сих пор не допрошен? Ведь сама Екатерина Гандзюк сказала Генпрокурору, что к покушению на нее причастно руководство области. Почему тогда отец Левина, который также является криминальным авторитетом и продолжает заниматься вырубкой лесов, против которых выступала Гандзюк, до сих пор не наказан? Я думаю, что своими словами Юрий Луценко намекал заказчику убежать,
      – заметил Найем.

      Генпрокурор Укрнаїни Юрій Луценко

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко

      Я думаю, что он пытается и дальше пиариться, но они начали делать хотя бы что-то. Лично я отношусь к словам Луценко очень осторожно. Каждый раз, как он что-то громко говорит означает, что сейчас пиар, а потом – посмотрим,
      – сказал народный депутат.

      Относительно закона, который предложили депутаты Верховной Рады о наложении санкций на СМИ Мустафа Найем предположил, что этот законопроект не удастся.

      "Депутатам следовало бы понять, что парламенты бывают разные. Завтра они пойдут и будет совсем другое большинство. Готов ли тогда Порошенко потерять свои телеканалы или же влияние на них", – отметил Найем.

      Видео полного интервью Мустафы Найема 24 канала:

       

      Теги: Новости Украины Расследования Екатерина Гандзюк Верховная Рада Мустафа Найем Новости Херсона Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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