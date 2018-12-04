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      Дело Екатерины Гандзюк: Найем сообщил интересную деталь

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      Найем связал увольнение Бабина с делом об убийстве Гандзюк
      Найем связал увольнение Бабина с делом об убийстве Гандзюк / Фото из открытых источников

      Народный депутат Мустафа Найем считает, что увольнение Бориса Бабина с должности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым связано с делом о нападении и последующей смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Как объясняет он, Бабин на протяжении последнего года работал в Херсоне и недавно рассказывал о незаконных действиях со стороны местных властей.

      Ранее 24 канал сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ, которым уволил с должности своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина. В то же время о причинах такого шага, как со стороны гаранта, так и самого Бабина никакой информации не было.

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      Кроме того, в тот же вечер генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Нардеп Мустафа Найем, со своей стороны, провел параллели между двумя этими событиями.

      "Если я правильно все понимаю, говорится или о вырубке леса, или о добыче песка, или о перевозчиках. Именно об этих незаконных видах деятельности я говорил, когда после заседания в Херсоне написал о спайке местных органов власти, местных правоохранительных органов и криминальных элементов", – прокомментировал он слова Луценко по делу Гандзюк.

      В то же время политик заметил, что в этот же день по случайному или неслучайному стечению обстоятельств Порошенко уволил своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, который на протяжении последнего года работал в Херсоне.

      "Во время последнего заседания временной комиссии по Гандзюк Борис Бабин рассказывал о попустительстве местной администрации и 1) нелегальных перевозках из Крыма 2) сепаратистских движениях в Геническе 3) незаконной хозяйственной деятельности на территории Азово-Сивашского национального парка и в акватории Центрального Сиваша", – отметил парламентарий.

      Также Найем подчеркнул, что с нетерпением ждет "истерики о "танцах на костях" и "вы только мешали, мы бы и сами всех нашли".

      Напомним, ранее журналисты выяснили, что к убийству Екатерины Гандзюк могут быть причастны глава Херсонского облсовета Владислава Мангер и глава ОГА Игорь Гордеев. Как утверждают херсонские активисты, они причастны к незаконной вырубки леса.

      Кроме того, глава Временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявлял, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. Как убеждает он, говорится о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать​

       

      КАК ПРОХОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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