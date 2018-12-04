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      Справа Катерини Гандзюк: Найєм сповістив про цікаву деталь

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      Найєм пов'язав звільнення Бабіна зі справою щодо вбивства Гандзюк
      Найєм пов'язав звільнення Бабіна зі справою щодо вбивства Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що звільнення Бориса Бабіна з посади постійного представника президента в Автономній Республіці Крим є пов'язаним зі справою щодо нападу та подальшої смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Як пояснює він, Бабін упродовж останнього року працював у Херсоні та нещодавно розповідав про незаконні дії з боку місцевої влади.

      Раніше 24 канал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ, за яким звільнив із посади свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна. Водночас про причини такого кроку, як з боку гаранта, так і самого Бабіна жодної інформації не було.

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      Крім того, у той же вечір генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади.

      Нардеп Мустафа Найєм, зі свого боку, провів паралелі між двома цими подіями.

      "Якщо я правильно все розумію, мовиться або про вирубку лісу, або про видобуток піску, або про перевізників. Саме про ці незаконні види діяльності я говорив, коли після засідання в Херсоні написав про спайку місцевих органів влади, місцевих правоохоронних органів і кримінальних елементів", – прокоментував він слова Луценка щодо справи Гандзюк.

      Водночас політик помітив, що цього ж дня "за випадковим або невипадковий збігом обставин Порошенко звільнив свого постійного представника в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна, який упродовж останнього року працював у Херсоні.

      "Під час останнього засідання тимчасової комісії щодо Гандзюк Борис Бабін розповідав про потурання місцевої адміністрації та 1) нелегальні перевезення з Криму; 2) сепаратистські рухи у Генічеську; 3) незаконну господарську діяльність на території Азово-Сиваського національного парку та у акваторії Центрального Сивашу", – зауважив парламентар.

      Також Найем підкреслив, що із нетерпінням чекає на "істерики про "танці на кістках" і "ви тільки заважали, ми б і самі всіх знайшли".

      Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що до вбивства Катерини Гандзюк можуть бути причетними очільник Херсонської облради Владислава Мангер і голова ОДА Ігор Гордеєв. Як переконують херсонські активісти, вони є причетними до незаконної вирубки лісу.

      Крім того, голова Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявляв, що під час роботи ТСК вони дізналися більше, ніж треба. Як переконує він, мовиться про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Вбивство Катерини Гандзюк: усе, що треба знати 

       

      як проходить розслідування справи Катерини Гандзюк: останні події 
      Теги: Новини України Кримінальні новини Катерина Гандзюк Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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