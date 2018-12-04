15:40
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Управління СБУ досі не отримало повних матеріалів у справі Гандзюк

      41 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Фото з вільних джерел

      Слідство Служби безпеки України отримало матеріали щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, проте вони не мають значної частини доказів та даних.

      Про це повідомив Insider.

      Читайте також: Убивство Гандзюк: Луценко назвав ключову фігуру в організації злочину

      Наразі відомо, що слідство СБУ не має матеріалів проведених у справі слідчо-розшукових дій, тобто прослушки, стеження і подібних заходів, які можуть сприяти швидшому вирішенню справи.

      Крім того, відсутня частина відеоматеріалів, включно з записами з камер спостереження, висновками експертів та результатами виконання ухвал суду про доступ до трафіків з'єднань абонентів.

      Відповідь на адвокатський запит
      Відповідь на адвокатський запит

      Зазначається, що матеріали Головне слідче управління СБУ отримало від Генпрокуратури. Джерела видання підтверджують, що перелічених матеріалів у слідства станом на 4 грудня 2018 року досі немає.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. 

      Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

       

      Теги: Новини України Кримінальні новини Катерина Гандзюк СБУ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чем закончилась поездка в "ДНР" добровольца из США
      сьогодні , 15:00 Чем закончилась поездка в "ДНР" добровольца из США
      Блог Медіа 645
      Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      сьогодні , 14:04 Сергію Бубці 55: біографія відомого українця та "вічний рекорд"
      Олена Кандяк 380
      Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      сьогодні , 13:01 Чому без подолання корупції Україна не зможе перемогти в гібридній війні з Росією
      Олександра Дрік 255
      Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      сьогодні , 12:26 Місяць після смерті Катерини Гандзюк: чи є зміни у слідстві
      Блог Соцмережі 385
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Блог Соцмережі 1483
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук