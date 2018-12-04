Управління СБУ досі не отримало повних матеріалів у справі Гандзюк

Слідство Служби безпеки України отримало матеріали щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, проте вони не мають значної частини доказів та даних.

Про це повідомив Insider.

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Наразі відомо, що слідство СБУ не має матеріалів проведених у справі слідчо-розшукових дій, тобто прослушки, стеження і подібних заходів, які можуть сприяти швидшому вирішенню справи.

Крім того, відсутня частина відеоматеріалів, включно з записами з камер спостереження, висновками експертів та результатами виконання ухвал суду про доступ до трафіків з'єднань абонентів.



Відповідь на адвокатський запит

Зазначається, що матеріали Головне слідче управління СБУ отримало від Генпрокуратури. Джерела видання підтверджують, що перелічених матеріалів у слідства станом на 4 грудня 2018 року досі немає.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.



Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

Відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк