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      Порошенко звільнив з посади свого постійного представника в Криму Бориса Бабіна

      563 Читать новость на русском
      Борис Бабін
      Борис Бабін / фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ, яким звільнив із посади свого постійного представника в АР Крим Бориса Бабіна.

      Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

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      Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою,
      – йдеться в документі.

      Сам Бабін вже встиг прокоментувати звільнення на своїй Facebook-сторінці.

      Хочу щиро подякувати моїм близьким та тим, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку. Іншим дякую за безцінний досвід,
      – написав він.

      Окрім цього, екс-представник президента у Криму зазначив, що боротьбу за деокупацію півостро ніхто не відміняє, а роботи вистачить усім.

      Причин свого звільнення він не назвав, лиш написав у відповідь коментаторам допису, що колись пояснить все у мемуарах.

      Додамо, що посаду постійного представника Президента України у Криму Бабін обіймав з серпня 2017 року.

      Зазначимо також, що з 2014 року, після окупації РФ півострова, представництво президента у Криму діє у Херсоні.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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