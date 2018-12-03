Порошенко звільнив з посади свого постійного представника в Криму Бориса Бабіна
Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ, яким звільнив із посади свого постійного представника в АР Крим Бориса Бабіна.
Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.
Читайте також: Український консул направив запит для відвідин ув'язнених у РФ моряків, – Денісова
Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою,
– йдеться в документі.
Сам Бабін вже встиг прокоментувати звільнення на своїй Facebook-сторінці.
Хочу щиро подякувати моїм близьким та тим, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку. Іншим дякую за безцінний досвід,
– написав він.
Окрім цього, екс-представник президента у Криму зазначив, що боротьбу за деокупацію півостро ніхто не відміняє, а роботи вистачить усім.
Причин свого звільнення він не назвав, лиш написав у відповідь коментаторам допису, що колись пояснить все у мемуарах.
Додамо, що посаду постійного представника Президента України у Криму Бабін обіймав з серпня 2017 року.
Зазначимо також, що з 2014 року, після окупації РФ півострова, представництво президента у Криму діє у Херсоні.