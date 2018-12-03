Порошенко звільнив з посади свого постійного представника в Криму Бориса Бабіна

Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ, яким звільнив із посади свого постійного представника в АР Крим Бориса Бабіна.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті глави держави.

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Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою,

– йдеться в документі.

Сам Бабін вже встиг прокоментувати звільнення на своїй Facebook-сторінці.

Хочу щиро подякувати моїм близьким та тим, хто був поруч ці п'ятнадцять місяців - за терпіння та витримку. Іншим дякую за безцінний досвід,

– написав він.

Окрім цього, екс-представник президента у Криму зазначив, що боротьбу за деокупацію півостро ніхто не відміняє, а роботи вистачить усім.

Причин свого звільнення він не назвав, лиш написав у відповідь коментаторам допису, що колись пояснить все у мемуарах.

Додамо, що посаду постійного представника Президента України у Криму Бабін обіймав з серпня 2017 року.

Зазначимо також, що з 2014 року, після окупації РФ півострова, представництво президента у Криму діє у Херсоні.