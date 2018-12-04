Зараз піар, а потім – подивимось, – Найєм про заяву Луценка і розслідування вбивства Гандзюк

Генпрокурор України Юрій Луценко назвав нове прізвище підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою. За версією слідства, саме помічник депутата Херсонської облради Олексій Левін був замовником вбивства Гандзюк.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.

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На його думку, якщо генеральний прокурор Юрій Луценко подає висунення підозри Олексію Левіну, це означає, що він взагалі не розуміється на тому, що відбувається в області. Левін – це кримінальний авторитет, який разом зі своїм батьком вже дуже багато років вбивали людей, тобто були серійними вбивцями.

Чому голову Херсонської облдержадміністрації досі не допитаний? Адже сама Катерин Гандзюк сказала Генпрокурору, що до замаху на неї причетне керівництво області. Чому тоді батько Левіна, який також є кримінальним авторитетом і продовжує займатися вирубкою лісів, проти яких виступала Гандзюк, досі не покараний? Я думаю, що своїми словами Юрій Луценко натякав замовнику втекти,

– зауважив Найєм.



Генпрокурор України Юрій Луценко

Я думаю, що він намагається і далі піаритись, але вони почали робити хоча б щось. Особисто я ставлюся до слів Луценка дуже обережно. Кожен раз, як він щось гучно говорить означає, що зараз піар, а потім – подивимось,

– сказав народний депутат.

Щодо закону, який запропонували депутати Верховної Ради про накладання санкцій на ЗМІ Мустафа Найєм припустив, що цей законопроект не вдасться.

"Депутатам варто було б зрозуміти, що парламенти бувають різні. Завтра вони підуть і буде зовсім інша більшість. Чи готовий тоді Порошенко втратити свої телеканали або ж вплив на них", – зауважив Найєм.

Відео повного інтерв'ю Мустафи Найєма 24 каналу: