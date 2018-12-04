"Луценко вредит следствию": адвокат семьи Гандзюк о подробностях по резонансному делу

Заявления генпрокурора Луценко о подробностях по делу Гандзюк вредят следствию. А информация о ключевом фигуранте, которую он обнародовал 4 декабря, не является новой.

Об этом заявила адвокат семьи Кати Гандзюк Евгения Закревская в эфире "Громадського".

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Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая говорит, что нельзя этого делать,

– отметила защитница.

Адвокат напомнила, что последний задержанный по этому делу – экс-помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. То есть, о задержании организаторов, которых, по словам Луценко, уже установили, речь не идет.

Закревская также рассказала, что о Алексее Левине, которого Луценко назвал "ключевым фигурантом" в деле Гандзюк, было известно уже давно.

И соответственно вопрос, почему его не задержала полиция непосредственно в тот момент, когда была установлена его причастность. Это было в августе сделано, когда задержали часть исполнителей. Я не понимаю, почему его не задержали до того, как он убежал,

– сказала Закревская.

Добавим, что нардеп Мустафа Найем в эфире 24 канала заявил, что громкие слова Луценко о новых поворотах в деле Гандзюк являются скорее пиаром.

Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

Что известо про нападение на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.