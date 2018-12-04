00:13
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Луценко вредит следствию": адвокат семьи Гандзюк о подробностях по резонансному делу

      83 Читати новину українською
      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

      Заявления генпрокурора Луценко о подробностях по делу Гандзюк вредят следствию. А информация о ключевом фигуранте, которую он обнародовал 4 декабря, не является новой.

      Об этом заявила адвокат семьи Кати Гандзюк Евгения Закревская в эфире "Громадського".

      Читайте также: Дело Гандзюк как зеркало развала Украины на "княжества"

      Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая говорит, что нельзя этого делать,
      – отметила защитница.

      Адвокат напомнила, что последний задержанный по этому делу – экс-помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. То есть, о задержании организаторов, которых, по словам Луценко, уже установили, речь не идет.

      Закревская также рассказала, что о Алексее Левине, которого Луценко назвал "ключевым фигурантом" в деле Гандзюк, было известно уже давно.

      И соответственно вопрос, почему его не задержала полиция непосредственно в тот момент, когда была установлена его причастность. Это было в августе сделано, когда задержали часть исполнителей. Я не понимаю, почему его не задержали до того, как он убежал,
      – сказала Закревская.

      Добавим, что нардеп Мустафа Найем в эфире 24 канала заявил, что громкие слова Луценко о новых поворотах в деле Гандзюк являются скорее пиаром.

      Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

      Что известо про нападение на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Позже активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона Криминальные новости Юрий Луценко Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 4 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      4 декабря , 22:31 Главные новости 4 декабря: ключевая фигура в деле Гандзюк и Янукович может уехать в Израиль
      272
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 декабря , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 295
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      4 декабря , 21:02 Задержание украинцев в Грузии: что известно и в чем их обвиняют
      Світлана Попова 417
      Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      4 декабря , 20:35 Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"
      206
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук