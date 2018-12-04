23:39
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, сьогодні
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, сьогодні
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Луценко шкодить слідству": адвокат родини Гандзюк про подробиці у резонансній справі

      609 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / фото з відкритих джерел

      Заяви генпрокурора Луценка про подробиці у справі Гандзюк шкодять слідству. А інформація про ключового фігуранта, яку він оприлюднив 4 грудня, не є новою.

      Про це заявила адвокат родини Каті Гандзюк Євгенія Закревська в ефірі "Громадського".

      Читайте також: Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"

      Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити,
      – наголосила захисниця.

      Адвокат нагадала, що останній затриманий у цій справі – екс-помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тобто, про затримання організаторів, яких, за словами Луценка, вже встановили, не йдеться.

      Закревська також розповіла, що про Олексія Левіна, якого Луценко назвав "ключовим фігурантом" у справі Гандзюк, було відомо вже давно.

      І відповідно питання, чому його не затримала поліція безпосередньо в той момент, коли була встановлена його причетність. Це було в серпні зроблено, коли затримали частину виконавців. Я не розумію, чого його не затримали до того, як він утік,
      – сказала Закревська.

      Додамо, що нардеп Мустафа Найєм в ефірі 24 каналу заявив, що гучні слова Луценка про нові повороти у справі Гандзюк є радше піаром.

      Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      Як розгортаються події після смерті Катерини Гандзюк: 
      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Юрій Луценко Кримінальні новини Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      сьогодні , 22:10 Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      2126
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      сьогодні , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 255
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      сьогодні , 21:02 Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      Світлана Попова 1705
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      сьогодні , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 734
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Син легендарного хавбека київського "Динамо" зіграв феєричний матч у новому клубі
       20 серпня , 13:45
      Як зберегти кузов зимою: наносимо віск
       29 вересня , 14:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук