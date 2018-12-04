"Луценко шкодить слідству": адвокат родини Гандзюк про подробиці у резонансній справі

Заяви генпрокурора Луценка про подробиці у справі Гандзюк шкодять слідству. А інформація про ключового фігуранта, яку він оприлюднив 4 грудня, не є новою.

Про це заявила адвокат родини Каті Гандзюк Євгенія Закревська в ефірі "Громадського".

Читайте також: Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"

Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити,

– наголосила захисниця.

Адвокат нагадала, що останній затриманий у цій справі – екс-помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тобто, про затримання організаторів, яких, за словами Луценка, вже встановили, не йдеться.

Закревська також розповіла, що про Олексія Левіна, якого Луценко назвав "ключовим фігурантом" у справі Гандзюк, було відомо вже давно.

І відповідно питання, чому його не затримала поліція безпосередньо в той момент, коли була встановлена його причетність. Це було в серпні зроблено, коли затримали частину виконавців. Я не розумію, чого його не затримали до того, як він утік,

– сказала Закревська.

Додамо, що нардеп Мустафа Найєм в ефірі 24 каналу заявив, що гучні слова Луценка про нові повороти у справі Гандзюк є радше піаром.

Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.