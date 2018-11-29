Вбивство Гандзюк: слідча комісія проведе засідання у Херсоні

У четвер, 29 листопада, Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проведе виїзне засідання в Херсоні.

Про це повідомив у Facebook голова ТСК, депутат Верховної Ради Борислав Береза.

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"На цьому засіданні ми плануємо заслухати людей, чиї прізвища в тій чи іншій мірі звучали у зв'язку зі справою Гандзюк або які можуть дати важливі свідчення. Але стало відомо, що хтось дуже "креативний" вирішив змінити план роботи ТСК. Із компетентних джерел повідомили, що планують обливати зеленкою, не пропускати на засідання та інші провокації для того, щоб зірвати можливість дати показання свідків нашої ТСК", – йдеться у повідомлені.

Як повідомляв 24 канал, на активістку Катерину Гандзюк напали та облили кислотою 31 липня 2018 року. За життя Катерина Гандзюк боролася три місяці. В результаті вона отримала 40% опіків тіла. Катерині зробили 11 операцій. Але лікарі не змогли врятувати її життя – вона померла 4 листопада у відділенні Київського опікового центру. Саму ж комісію в парламенті створили тільки після смерті потерпілої. Тоді як деякі народні депутати наполягали на цьому ще після нападу. В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх затримали.

Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).



До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.



Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

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