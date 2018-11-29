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      Убийство Гандзюк: следственная комиссия проведет заседание в Херсоне

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      Следственная комиссия проведет заседание по делу убийства Гандзюк
      Следственная комиссия проведет заседание по делу убийства Гандзюк / Фото из открытых источников

      В четверг, 29 ноября, Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проведет выездное заседание в Херсоне.

      Об этом сообщил в Facebook глава ВСК, депутат Верховной Рады Борислав Береза.

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      "На этом заседании мы планируем заслушать людей, чьи фамилии в той или иной степени звучали в связи с делом Гандзюк или которые могут дать важные показания. Но стало известно, что кто–то очень" креативный "решил изменить план работы ВСК. Из компетентных источников сообщили, что планируют обливать зеленкой, не пропускать на заседание и другие провокации для того, чтобы сорвать возможность дать показания свидетелей нашей ВСК ", – говорится в сообщении.

      Как сообщал 24 канал, на активистку Екатерину Гандзюк напали и облили кислотой 31 июля 2018 года. За жизнь Екатерина Гандзюк боролась три месяца. В результате она получила 40% ожогов тела. Екатерине сделали 11 операций. Но врачи не смогли спасти ее жизнь – она ​​умерла 4 ноября во отделении Киевского ожогового центра. Саму же комиссию в парламенте создали только после смерти потерпевшей. Тогда как некоторые народные депутаты настаивали на этом еще после нападения. В организации покушения на Гандзюк подозревают пятерых человек, всех задержали.

      Что такое ВСК?
      Временно следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснения состояния расследований нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Главой ВСК избран народный депутат Борислав Береза ​​(внефракционный), а заместителем – народный депутат Сергея Алексеева (БПП).

      К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

      Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Потери Верховная Рада Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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