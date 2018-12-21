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      Убийство Екатерины Гандзюк: в СБУ раскрыли подробности резонансного дела

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      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

      Следствие по делу Екатерины Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновницы должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса на Херсонщине. Гандзюк активно боролась с этими людьми.

      Об этом информирует пресс-служба СБУ в Facebook.

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      Сейчас отрабатывается одна из следственных версий относительно совершения преступления над потерпевшей в связи с ее активной общественной позицией касаемо незаконной вырубки леса на территории Херсонщины и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц,
      – говорится в сообщении.

      Так, в рамках досудебного расследования правоохранители установили, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской области при содействии должностных лиц и чиновников местной власти осуществляется незаконная вырубка лесов для продажи древесины и получения незаконной прибыли. При этом факты массовой вырубки лесов маскируют под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев.

      "Сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины, семи фигурантам дела", – добавляют в спецслужбе.

      Отметим, что ранее член Временной следственной комиссии по делу Гандзюк сообщил, что одного из подозреваемых в убийстве херсонской активистки планируют подать в международный розыск. Мужчина якобы скрывается на одном из Карибских островов.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После этого активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: СБУ Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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