Неизвестные с битами напали на активиста, который свидетельствовал по делу Гандзюк, – нардеп

На Херсонщине неизвестные с битами и в балаклавах напали на местного активиста – произошло это около подъезда дома, где он проживает. По словам члена Временной следственной комиссии по нападению на активистов Игоря Луценко, инцидент связан с тем, что мужчина им помогает.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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По словам политика, нападение на активиста произошло в понедельник, 17 декабря, но тот попросил не разглашать его имя и подробности происшествия.

"Могу сказать так: есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью нашей временной следственной комиссии , поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие – они так и заявили во время нападения", – отметил он.

В пресс-службе Нацполиции в Херсонской области, в свою очередь, заявили , что к ним никакие заявления по таким случаям в течение последних дней не поступали.

Но это не все. Готовят новые преступления. Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский , который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Были замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля. Как правило, так поступают, перед тем, как совершить покушение или избиение,

– добавил Луценко.

Также парламентарий сообщил, что по своим каналам об этом проинформировал правоохранителей.

"Но, по моему убеждению, системно эту проблему не решить. Следует менять руководство региональных силовых структур, вводить туда нейтральных людей, не связанных с местными бандами", – подытожил народный избранник.

Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления. Скорее всего, именно его подадут в международный розыск, поскольку Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.