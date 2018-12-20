09:47
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Неизвестные с битами напали на активиста, который свидетельствовал по делу Гандзюк, – нардеп

      115 Читати новину українською
      Нардеп сообщил о нападении на активиста в Херсоне, который свидетельствовал по делу Гандзюк: в полиции говорят, что ничего об этом не знают
      Нардеп сообщил о нападении на активиста в Херсоне, который свидетельствовал по делу Гандзюк: в полиции говорят, что ничего об этом не знают / Соцсети

      На Херсонщине неизвестные с битами и в балаклавах напали на местного активиста – произошло это около подъезда дома, где он проживает. По словам члена Временной следственной комиссии по нападению на активистов Игоря Луценко, инцидент связан с тем, что мужчина им помогает.

      Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

      Смотрите также: Уголовный Херсон: как бандиты и сепаратисты шокировали народных депутатов

      По словам политика, нападение на активиста произошло в понедельник, 17 декабря, но тот попросил не разглашать его имя и подробности происшествия.

      "Могу сказать так: есть неопровержимые доказательства, что это связано с деятельностью нашей временной следственной комиссии, поскольку именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападавшие – они так и заявили во время нападения", – отметил он.

      В пресс-службе Нацполиции в Херсонской области, в свою очередь, заявили , что к ним никакие заявления по таким случаям в течение последних дней не поступали.

      Но это не все. Готовят новые преступления. Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский , который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии. За этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Были замечены их машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля. Как правило, так поступают, перед тем, как совершить покушение или избиение,
      – добавил Луценко.

      Также парламентарий сообщил, что по своим каналам об этом проинформировал правоохранителей.

      "Но, по моему убеждению, системно эту проблему не решить. Следует менять руководство региональных силовых структур, вводить туда нейтральных людей, не связанных с местными бандами", – подытожил народный избранник.

       

      Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления. Скорее всего, именно его подадут в международный розыск, поскольку Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      нападения на активистов в Украине: хроника последних событий
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Криминальные новости Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Год назад Верховная Рада приняла "языковой" закон
       3 июля 2013 , 21:15 8
      Курс валют на 17 сентября: евро разогнался относительно цены, доллар не отстает
       17 сентября , 08:30
      Нардепы одобрили 850 гривен штрафа за непристегнутый ремень безопасности
       10 сентября , 12:59
      Цена дизтоплива в Украине еще не предельная
       24 октября , 12:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук