Арест Павловского по делу убийства Гандзюк: появились детали

Игоря Павловского, который является помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука, суд арестовал без альтернативы внесения залога только до 3 декабря, поскольку в это время заканчивается срок следствия. Также известно, что ему было вынесено подозрение как соучастнику.

Ранее 24 канал сообщал, что за делом по умышленному убийству Екатерины Гандзюк был задержан и потом арестован помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. В частности, он подозревается в организации убийства активистки.

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По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, его арестовали на время проведения расследования уголовного производства с возможностью продления меры пресечения.

Впоследствии эту информацию об аресте Павловского подтвердили в СБУ, которая занимается этим делом.

12 ноября Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Игорь Павловский арестован до 3 декабря текущего года без альтернативы внесения залога. Ему вынесено подозрение в совершении преступления. Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия по раскрытию убийства активистки,

– добавила она.

Как пояснила Гитлянская, Павловскому вынесено подозрение как соучастнику. В то же время представитель спецслужбы добавила, что его арестовали только до 3 декабря, а не на 2 месяца (60 суток), как это обычно бывает, поскольку завершается срок следствия, передает "РБК-Украина".

Напомним, ранее активисты и журналисты заявляли, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения.

Кто такой Игорь Павловский?

Это помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. Согласно открытой информации, является заместителем общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке: в нее входят бывшие бойцы добробатов, участники боевых действий. По информации издания Newsroom, другие местные ветеранские группировки вменяют "Черному туману" "крышевание" интересов Паламарчука.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела, и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и по закауз". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ АКТИВИСТКИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: