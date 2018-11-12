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      Генпрокурор хочет уйти в отставку, потому что знает, кто стоит за убийствами активистов, – Гнап

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      Убийство Екатерины Гандзюк
      Убийство Екатерины Гандзюк / www.unian.ua

      4 ноября умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, на которую напали еще в июле 2018 года, облив серной кислотой. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления, однако заказчика так и не нашли. Вероятно, они создают вид бурной деятельности, и боятся идти дальше по этому делу.

      Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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      По его словам, генеральный прокурор Юрий Луценко устроил целое представление со своими заявлениями об отставке, сыпля цифрами о количестве следственных действий, количестве подозреваемых и допрошенных. Но какие бы представления не устраивал генпрокурор факт остается фактом.

      В более чем 50 случаев нападений на активистов за последние два года правоохранители не назвали ни одного заказчика преступлений. И это главная проблема. Ведь исполнители, особенно в такие трудные времена как сейчас, найдутся всегда. В то же врем, если не будет заказчиков, то не будет и исполнителей,
      – сказал Гнап.

      Журналист напомнил, что друзья и коллеги погибшей провели собственное расследование. По их данным, кроме задержанных четырех бойцов АТО есть еще один человек, который может вывести на заказчика убийства. По данным активистов, будто бы именно Игорь Павловский передал Торбину и его группе деньги на покупку кислоты для того, чтобы облить Гандзюк, а также само денежное вознаграждение за исполненное нападение.

      Ігор Павловський
      Игорь Павловский

      По данным активистов, сам Павловский не скрывает, что знаком с Торбиным. А в последнее время они были замечены в рейдерских атаках, нападениях на фермерские хозяйства и попытках участвовать в перераспределении теневого бизнеса на Херсонщине.

      В частности, речь идет о незаконной вырубке лесов на территории области. Для этого они часто устраивали искусственные пожары, после которых шла так называемая массовая санитарная вырубка деревьев с последующей продажей срезанной древесины за черный нал, а сама Екатерина нелегальному промыслу пыталась помешать,
      – добавил Гнап.

      По мнению журналиста, генеральный прокурор хочет уйти с должности, потому что прекрасно знает, куда тянутся нити во всех этих резонансных историях. И что заказчики всех этих ужасных убийств до сих пор у власти или около власти, и являются кумовьями, друзьями, бизнес-партнерами или просто однопартийцами и этого генпрокурора, и этого президента.

      Видео полного выпуска программы Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 12 ноября 2018:

       

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Юрий Луценко Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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