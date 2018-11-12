Генпрокурор проситься з посади, бо знає, хто стоїть за вбивствами активістів, – Гнап

4 листопада померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку напали ще у липні 2018 року, обливши сірчаною кислотою. Правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєні злочину, проте замовника так і не знайшли. Ймовірно, вони створюють вигляд бурхливої діяльності, і бояться йти далі у цій справі.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За його словами, генеральний прокурор Юрій Луценко влаштував цілу виставу зі своїми заявами про відставку, сиплячи цифрами про кількість слідчих дій, кількість підозрюваних і допитаних. Але які б вистави не влаштовував генпрокурор факт залишається фактом.

В більш ніж 50 нападів на активістів за останні два роки правоохоронці не назвали жодного замовника злочинів. І це головна проблема. Адже виконавці, особливо в такі важкі часи як сьогодні, знайдуться завжди. Натомість, якщо не буде замовників, то не буде і виконавців,

– сказав Гнап.

Журналіст нагадав, що друзі й колеги загиблої провели власне розслідування. За їхніми даними, крім затриманих чотирьох бійців АТО є ще одна людина, яка може вивести на замовника вбивства. За даними активістів, начебто саме Ігор Павловський передав Торбіну та його групі гроші на купівлю кислоти для того, щоб облити Гандзюк, а також саму грошову винагороду за виконаний напад.



Ігор Павловський

За даними активістів, сам Павловський не приховує, що знайомий з Торбіним. А останнім часом вони були помічені в рейдерських атаках, нападах на фермерські господарства та спробах брати участь в перерозподілі тіньового бізнесу на Херсонщині.

Зокрема, йдеться про незаконну вирубку лісів на території області. Для цього вони часто влаштовувалися штучні пожежі, після яких йшла так звана масова санітарна вирубка дерев з наступним продажем зрізаної деревини за чорну готівку, а сама Катерина нелегальному промислу намагалася перешкодити,

– додав Гнап.

На думку журналіста, генеральний прокурор проситься з посади, бо прекрасно знає, куди тягнуться нитки в усіх цих резонансних історіях. І що замовники всіх цих жахливих вбивств досі при владі або біля влади, і є кумами, друзями, бізнес-партнерами чи просто однопартійцями й цього генпрокурора, і цього президента.

Відео повного випуску програми Дмитра Гнапа "Право на правду" за 12 листопада 2018: