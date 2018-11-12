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      Арешт Павловського за справою вбивства Гандзюк: з'явилися деталі

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      Ігоря Павловського заарештували до 3 грудня як співучасника вбивства активістки Катерини Гандзюк
      Ігоря Павловського заарештували до 3 грудня як співучасника вбивства активістки Катерини Гандзюк / Соцмережі

      Ігоря Павловського, який є помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука, суд заарештував без альтернативи внесення застави лише до 3 грудня, оскільки у цей час завершується термін слідства. Також відомо, що йому було винесено підозру як співучаснику.

      Раніше 24 канал повідомляв, що за справою щодо умисного вбивства Катерини Гандзюк було затримано та опісля заарештовано помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. Зокрема, він підозрюється в організації вбивства активістки.

      Читайте також: Хто такі Паламарчук і Павловський, підозрювані у вбивстві Гандзюк

      За словами речниці генпрокурора Лариси Сарган, його заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу.

      Згодом цю інформацію про арешт Павловського підтвердили в СБУ, яка наразі займається цією справою. 

      12 листопада Шевченківський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу підозрюваному у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Ігоря Павловського арештовано до 3 грудня поточного року без альтернативи внесення застави. Йому винесено підозру у вчиненні злочину. Наразі тривають необхідні процесуальні дії щодо розкриття вбивства активістки,
      – додала вона.

      Як пояснила Гітлянська, Павловському винесено підозру як співучаснику. Водночас представниця спецслужби додала, що його заарештували лише до 3 грудня, а не на 2 місяці (60 діб), як це зазвичай буває, оскільки завершується термін слідства, передає "РБК-Україна".

      Нагадаємо, раніше активісти та журналісти заявляли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку.

      Хто такий Ігор Павловський? Це помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Відповідно до відкритої інформації, є заступником громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію було створено навесні 2018 року у Новій Каховці: до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. За інформацією видання Newsroom, інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео 

       

      як розгортаються події після смерті активістки катерини гандзюк:
      Теги: Новини України Новини політики Судді Катерина Гандзюк Блок Петра Порошенка Кримінальні новини Розслідування СБУ
      Джерело: 24 канал
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