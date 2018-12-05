Убийство общественных активистов: почему украинцам не стоит надеяться на правоохранителей

В Украине все чаще происходят так называемые рейдерские захваты с участием "титушок". Больше всего от них страдают предприятия аграрного сектора и общественные активисты. Примером этого может быть нападение на Виталия Шабунина, которого облили зеленкой на глазах у правоохранителей, однако никаких действий они не совершали. И только с помощью суда активисты добились расследования этого дела.

Об этом в программе "Что это было" сказал журналист "Следствие.Инфо" Дмитрий Реплянчук.

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Автор и ведущий программы Сергей Лещенко заявил, что правоохранители хотели "спустить на тормозах" дело об убийстве Екатерины Гандзюк, однако после медийного давления, они задержали человека, который вообще никак не причастен к этому.

Журналисты "Украинской правды" нашли свидетелей, что этот самый человек имеет алиби. Этого человека отпустили, но перед ним даже не извинились,

– отметил Лещенко.

Также он добавил, что после смерти активистки началось реальное расследование. И сейчас следствие заявляет, что оно будто приближается к установлению заказчиков этого нападения.

Активисты хотят знать, кто убил Екатерину Гандзюк

Ведущая программы Евгения Моторевская считает, что информация по заказчику убийства Кати была известна еще до смерти активистки, но ее просто придерживали по каким-то причинам.

И, к сожалению, смерть Кати заставила правоохранителей говорить о том, кто передавал деньги, кто является вероятным заказчиком, а также о причастности чиновников к этому делу. К сожалению, все это происходит из-за общественного давления. Как мы видим, там, где нет резонанса – нет реакции правоохранителей,

– сказала Моторевская.

Дмитрий Реплянчук подчеркнул, что теперь украинцы не могут доверять генпрокуратуре и в частности Юрию Луценко, ведь уже были случаи, когда следствие задерживало не тех людей, поэтому не факт, что сейчас оно провело объективное расследование.