Вбивство громадських активістів: чому українцям не варто сподіватися на правоохоронців

В Україні все частіше відбуваються так звані рейдерські захоплення за участю "тітушок". Найбільше від них потерпають підприємства аграрного сектору і громадські активісти. Прикладом того може бути напад на Віталія Шабуніна, якого облили зеленкою на очах у правоохоронних органів, проте ніяких дій вони не вчинили. І лише за допомогою суду активісти домоглися розслідування цієї справи.

Про це у програмі "Що це було?" сказав журналіст "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук.

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Автор та ведучий програми Сергій Лещенко заявив, що правоохоронці хотіли "спустити на гальма" справу про вбивство Катерини Гандзюк, проте після медійного тиску, вони затримали людину, яка взагалі ніяк не причетна до цього.

Журналісти з "Української правди" знайшли свідків того, що ця сама людина має алібі. Цього чоловіка відпустили, але перед ним навіть не вибачилися,

– наголосив Лещенко.

Також він додав, що лише після смерті активістки почалося реальне розслідування. І зараз слідство заявляє, що воно начебто наближається до встановлення замовників цього нападу.



Активісти хочуть знати, хто вбив Катерину Гандзюк

Ведуча програми Євгенія Моторевська вважає, що інформація щодо замовника вбивства Каті була відома ще до смерті активістки, але її просто притримували з якихось причин.

І, на жаль, тільки смерть Каті змусила правоохоронців говорити про те, хто передавав гроші, хто є ймовірним замовником, а також про причетність високопосадовців до цієї справи. На жаль, все це відбувається через суспільний тиск. Як ми бачимо, там, де немає резонансу – немає реакції правоохоронців,

– сказала Моторевська.

Дмитро Реплянчук наголосив, що тепер українці не можуть довіряти генпрокуратурі та зокрема Юрію Луценку, адже вже були випадки, коли слідство затримувало не тих людей, тому не факт, що зараз воно провело об'єктивне розслідування.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 5 грудня 2018 року