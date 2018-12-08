Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів

У народних депутатів почали відкриватися очі на те, що відбувається в українських регіонах. Нещодавно почала працювати тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує напади на активістів в різних областях України. Приводом для її створення стала смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Депутати, не довіряючи правоохоронним органам самі вирішили розібратися, хто причетний до вбивства активістки та інших численних атак на небайдужих громадян по всій країні. Треба віддати належне народним обранцям, вони вирішили не сидіти в Києві, а поїхали на місце події, в Херсон, щоб там поговорити зі свідками та місцевими посадовцями.

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Те, що вони дізналися від місцевих про стан справ на Херсонщині, не описати навіть цензурною лексикою. Голова тимчасової слідчої комісії народний депутат Борислав Береза власне такою лексикою і скористався, щоб передати враження від поїздки у своєму фейсбуці.

Те, що відбувається в Херсонській області – це не проблема. Це повний ... Ми приїхали розбиратися по справі Каті Гандзюк і копнули глибше. Інформація, отримана нашою комісією жахає. Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу регіоналів-втікачів на регіон. Те, що тут відбувається – це не дно. Це гірше. Тут треба вводити надзвичайний стан, тому що військовий стан покращення не дав!

– емоційно переповів свої враження народний депутат Береза.

Так, виявляється, покійна Гандзюк була права, коли критикувала місцеву владу за тотальну корупцію та потурання сепаратистам. Коли вона намагалася докричатися до столиці, щоб центр звернув увагу на проблеми в регіоні. І саме про це говорять інші активісти не тільки в Херсоні, а й в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі. Виявляється, потрібна була смерть людини, щоб у народних депутатів нарешті почали відкриватися очі на дії місцевих феодалів, які спільно з бандитами та російською агентурою успішно тримають в покорі цілі регіони з мовчазної згоди президента.



Борислав Береза

Далі пан Береза коротко переповів зміст розмови народних депутатів з повноважним представником президента України по Автономній республіці Крим Борисом Бабіним. Офіс Бабіна розташований не в Києві, а в Херсоні, якомога ближче до окупованого Криму і саме звідти він намагається допомагати тим, хто залишився на окупованому півострові, або переїхав на український південь. Тому Бабін доволі ґрунтовно розібрався в тому, що відбувається у нього перед очима в Херсонській області.

Представник президента доповів народним депутатам, що в регіоні є значна загроза втрати української державності. Оскільки, в районах Херсонщини, які межують з анексованим Кримом чимало українських чиновників та правоохоронців не приховують свого лояльного ставлення до держави-агресора. І в разі чого неминуче перейдуть на бік росіян, як це відбувалося в 2014-му році.

Ми з колегами раніше також робили розслідування про те, що в Генічеському районі Херсонщини, який безпосередньо сусідить з Кримом системну підривну роботу проводить колишній голова Генічеської райадміністрації Сейтумер Німетуллаєв. Після Майдану він втік до анексованого Криму, перейшов на бік окупантів і звідти регулярно закликає своїх земляків зустрічати з квітами російських загарбників на Херсонщині.

При чому, всі чиновники-підлеглі Німетуллаєва, які мали спільні з ним грошові потоки залишилися на місцях, зберегли корупційні годівниці, просто лише змінили квитки "Партії регіонів" на партквитки БПП. І продовжують засідати, як в районній, так і в обласній раді. Не важко здогадатися, на який бік вони займуть, якщо росіяни почнуть своє вторгнення з Криму.



Сейтумер Німетуллаєв

При цьому, ані голова херсонської обладміністрації Гордєєв, ані голова облради Мангер не вживають належних заходів, щоб переламати цю ситуацію в регіоні. І коли представник президента Богдан Бабін критикує владу Херсонщини за покривання корупції та потурання сепаратистам, то робить він це далеко не вперше.

Наприклад, навесні Бабін публічно звинуватив керівника херсонського управління державної Укртрансбезпеки в тому, що він кришує автобусних перевізників, які організували нелегальні рейси до Криму. Як на цю інформацію відреагував керівник Херсонщини, ставленик БПП Андрій Гордєєв? Він вивів принципового Бабіна зі складу колегії обладміністрації, напевне, щоб не муляв перед очима і не дошкуляв своїми поганими новинами та тривожними повідомленнями.

Відтак, Бабін, як представник президента почав вже самому Петру Порошенку допікати тим, яка вкрай небезпечна ситуація склалась на Херсонщині. З Києва у відповідь лунала сама лише тиша. І вже, коли до Херсона приїхали народні депутати, Бабін відверто і без прикрас розповів їм про реальний стан в області і те, що це може закінчитися для України втратою ще одного регіону. Депутати були шоковані, про що і написав, не добираючи висловів нардеп Береза у своєму фейсбуці.



Борис Бабін

Вражений, напевне був і президент Порошенко. І знаєте, як на цю тривожну інформацію свого уповноваженого відреагував глава держави? За кілька днів на сайті президента з’явився указ про звільнення Богдана Бабіна з посади представника президента в Криму. Адже, у президента скоро вибори, і в нього давня дружня домовленість з місцевими феодалами про підтримку в обмін на невтручання в місцеві справи.

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Хай, навіть ці феодали замовляють вбивства активістів та відверто симпатизують ворогу. Президент думає не про них. І не про Україну. Він думає про себе. Шкода, що народні депутати, це помітили так пізно. Бо ми в "Праві на правду" говоримо про це вже майже два роки. І будемо розповідати вам про це ще. Щоб, попри все, змінити життя в країні на краще.