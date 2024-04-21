Злоумышленники планировали сбежать за границу. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная.

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Нападавшие перевозили гранаты

Бережная рассказала, что нападавшие находились в заброшенном здании в Одесской области и намеревались выехать за границу.

Они говорят (задержанные – 24 Канал), что перевозили боевые гранаты, будто, это стало причиной (нападения – 24 Канал), но как это было на самом деле, это установит следствие, когда будут найдены вещественные доказательства,

– рассказала пресс-секретарь.