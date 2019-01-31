Вбивство Катерини Гандзюк: заяву батька активістки закликали перевірити

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв закликав правоохоронців перевірити заяву батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Він звинувачує чоловіка у неправдивих свідченнях.

Відомо, що 29 січня Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії у своїй заяві згадав очільника Херсонської ОДА Гордєєва як людину, яка тісно співпрацює з організатором вбивства його доньки.

Читайте також: В суд – за банер біля форуму Порошенка: вислуга перед президентом чи вказівка зверху

Так, Гордєєв поспішив відповісти на ці слова. Під час засідання колегії облдержадміністрації він закликав правоохоронців перевірити заяви батька Гандзюк.

Я звернувся до правоохоронних органів: генерального прокурора України, голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ України із проханням перевірити викладені у зверненні батька Катерини Гандзюк факти,

– зазначив він.

Окрім того, він попросив вжити заходів, якщо заяви Віктора Гандзюка не підтвердяться.

У випадку, якщо заява Віктора Гандзюка не містить жодних правдивих фактів, прошу в межах компетенції вжити заходів щодо встановлення осіб, причетних до "формування політизованої" думки цього чоловіка та її подальшого розповсюдження, з притягненням їх до встановленої законом відповідальності, – наголосив Гордєєв.

Померла активістка Катерина Гандзюк: дивіться відео

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?