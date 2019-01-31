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      Вбивство Катерини Гандзюк: заяву батька активістки закликали перевірити

      1050 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / фото з відкритих джерел

      Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв закликав правоохоронців перевірити заяву батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Він звинувачує чоловіка у неправдивих свідченнях.

      Відомо, що 29 січня Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії у своїй заяві згадав очільника Херсонської ОДА Гордєєва як людину, яка тісно співпрацює з організатором вбивства його доньки.

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      Так, Гордєєв поспішив відповісти на ці слова. Під час засідання колегії облдержадміністрації він закликав правоохоронців перевірити заяви батька Гандзюк.

      Я звернувся до правоохоронних органів: генерального прокурора України, голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ України із проханням перевірити викладені у зверненні батька Катерини Гандзюк факти,
      – зазначив він.

      Окрім того, він попросив вжити заходів, якщо заяви Віктора Гандзюка не підтвердяться.

      У випадку, якщо заява Віктора Гандзюка не містить жодних правдивих фактів, прошу в межах компетенції вжити заходів щодо встановлення осіб, причетних до "формування політизованої" думки цього чоловіка та її подальшого розповсюдження, з притягненням їх до встановленої законом відповідальності, – наголосив Гордєєв.

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      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      Теги: Новини політики Новини України Катерина Гандзюк Новини Херсона Поліція
      Джерело: 24 Канал
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