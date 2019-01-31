Вбивство Катерини Гандзюк: заяву батька активістки закликали перевірити
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв закликав правоохоронців перевірити заяву батька загиблої активістки Катерини Гандзюк. Він звинувачує чоловіка у неправдивих свідченнях.
Відомо, що 29 січня Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії у своїй заяві згадав очільника Херсонської ОДА Гордєєва як людину, яка тісно співпрацює з організатором вбивства його доньки.
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Так, Гордєєв поспішив відповісти на ці слова. Під час засідання колегії облдержадміністрації він закликав правоохоронців перевірити заяви батька Гандзюк.
Я звернувся до правоохоронних органів: генерального прокурора України, голови Служби безпеки України та міністра внутрішніх справ України із проханням перевірити викладені у зверненні батька Катерини Гандзюк факти,
– зазначив він.
Окрім того, він попросив вжити заходів, якщо заяви Віктора Гандзюка не підтвердяться.
У випадку, якщо заява Віктора Гандзюка не містить жодних правдивих фактів, прошу в межах компетенції вжити заходів щодо встановлення осіб, причетних до "формування політизованої" думки цього чоловіка та її подальшого розповсюдження, з притягненням їх до встановленої законом відповідальності, – наголосив Гордєєв.
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Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?
- 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.
- Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.
- 4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні.
- За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.
- 3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.