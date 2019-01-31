Убийство Екатерины Гандзюк: заявление отца активистки призвали проверить

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев призвал правоохранителей проверить заявление отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Он обвиняет мужчину в ложных показаниях.

Известно, что 29 января Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии в своем заявлении упомянул главу Херсонской ОГА Гордеева как человека, который тесно сотрудничает с организатором убийства его дочери.

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Так, Гордеев поспешил ответить на эти слова. Во время заседания коллегии облгосадминистрации он призвал правоохранителей проверить заявления отца Гандзюк.

Я обратился в правоохранительные органы: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и министру внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные в обращении отца Екатерины Гандзюк факты,

– отметил он.

Кроме того, он попросил принять меры, если заявления Виктора Гандзюка не подтвердятся.

В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры по установлению лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли этого человека и дальнейшего распространения, с привлечением их к установленной законом ответственности, – отметил Гордеев.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?