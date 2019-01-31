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      Убийство Екатерины Гандзюк: заявление отца активистки призвали проверить

      53 Читати новину українською
      Екатерины Гандзюк
      Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев призвал правоохранителей проверить заявление отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Он обвиняет мужчину в ложных показаниях.

      Известно, что 29 января Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии в своем заявлении упомянул главу Херсонской ОГА Гордеева как человека, который тесно сотрудничает с организатором убийства его дочери.

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      Так, Гордеев поспешил ответить на эти слова. Во время заседания коллегии облгосадминистрации он призвал правоохранителей проверить заявления отца Гандзюк.

      Я обратился в правоохранительные органы: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и министру внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные в обращении отца Екатерины Гандзюк факты,
      – отметил он.

      Кроме того, он попросил принять меры, если заявления Виктора Гандзюка не подтвердятся.

      В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры по установлению лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли этого человека и дальнейшего распространения, с привлечением их к установленной законом ответственности, – отметил Гордеев.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Херсона Екатерина Гандзюк Полиция
      Источник: 24 Канал
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