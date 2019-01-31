Убийство Екатерины Гандзюк: заявление отца активистки призвали проверить
Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев призвал правоохранителей проверить заявление отца погибшей активистки Екатерины Гандзюк. Он обвиняет мужчину в ложных показаниях.
Известно, что 29 января Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии в своем заявлении упомянул главу Херсонской ОГА Гордеева как человека, который тесно сотрудничает с организатором убийства его дочери.
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Так, Гордеев поспешил ответить на эти слова. Во время заседания коллегии облгосадминистрации он призвал правоохранителей проверить заявления отца Гандзюк.
Я обратился в правоохранительные органы: генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и министру внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные в обращении отца Екатерины Гандзюк факты,
– отметил он.
Кроме того, он попросил принять меры, если заявления Виктора Гандзюка не подтвердятся.
В случае, если заявление Виктора Гандзюка не содержит никаких правдивых фактов, прошу в пределах компетенции принять меры по установлению лиц, причастных к "формированию политизированной" мысли этого человека и дальнейшего распространения, с привлечением их к установленной законом ответственности, – отметил Гордеев.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
- 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Женщина подверглась многочисленным ожогам и перенесла несколько операций.
- На 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.
- 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне.
- По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский.
- 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.