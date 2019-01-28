Партии Тимошенко и Порошенко – партии убийц моей дочери, – отец Гандзюк

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии расследования убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.

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По его словам, заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко и Служба безопасности Украины. Также он убежден, что заказчиков изначально знали в Министерстве внутренних дел.

Сейчас официально объявлено в розыск подозреваемого в организации убийства криминального авторитета Москала, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи,

– сказал Гандзюк на заседании ВСК.

Отец убитой считает, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Левин-Москаленко сотрудничает с главой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины Владиславом Мангером, партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым, заместителем Гордеева – Евгением Рищуком.

Для меня теперь партия "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко – это партия убийц моей дочери,

– заявил Виктор Гандзюк.

Он заверил, что надеется на наказание заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.

"Верю, что и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, потерявшего дочь, и быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати", – добавил отец убитой активистки.

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. О Левине известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций.



По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.



4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.