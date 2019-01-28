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      Партии Тимошенко и Порошенко – партии убийц моей дочери, – отец Гандзюк

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      Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

      Об этом он заявил во время заседания Временной следственной комиссии расследования убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.

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      По его словам, заказчиков убийства его дочери знает генпрокурор Юрий Луценко и Служба безопасности Украины. Также он убежден, что заказчиков изначально знали в Министерстве внутренних дел.

      Сейчас официально объявлено в розыск подозреваемого в организации убийства криминального авторитета Москала, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи,
      – сказал Гандзюк на заседании ВСК.

      Отец убитой считает, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Левин-Москаленко сотрудничает с главой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины Владиславом Мангером, партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым, заместителем Гордеева – Евгением Рищуком.

      Для меня теперь партия "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко – это партия убийц моей дочери,
      – заявил Виктор Гандзюк.

      Он заверил, что надеется на наказание заказчиков, организаторов и исполнителей убийства.

      "Верю, что и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, потерявшего дочь, и быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати", – добавил отец убитой активистки.

       

      Напомним, 21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. О Левине известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

      Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций.

      По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

      4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Блок Петра Порошенко ВО Батьківщина Министерство внутренних дел Юрий Луценко Служба безопасности Украины Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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