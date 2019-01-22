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      Луценко прокомментировал, когда обнародует имя заказчика Гандзюк

      55 Читати новину українською
      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Херсонские вести

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что знает имя заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но назовет его, когда прокурор подпишет подозрение.

      Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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      "Я назову эту фамилию, когда следствие СБУ признает, что количество доказательств достаточно, а прокурор подпишет подозрение", – прокомментировал Луценко.

      Он отметил, следствие достатьо доказательств, однако резонансный случай требует их удвоенного количества.

      У нас есть доказательства, но, боюсь, неизбежная политизация этого вопроса требует от нас удвоенного количества доказательств,
      – считает генпрокурор.

      По его словам, основная версия мотивов убийства Гандзюк также известна следствию и будет названа позже.

      Напомним, 21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. Про Левина известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказано убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы за "законом Савченко".

      Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина подверглась многочисленным ожогам и перенесла несколько операций.

      На 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

      4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии, как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Расследования Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 Канал
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