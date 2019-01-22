Луценко прокомментировал, когда обнародует имя заказчика Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что знает имя заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, но назовет его, когда прокурор подпишет подозрение.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Я назову эту фамилию, когда следствие СБУ признает, что количество доказательств достаточно, а прокурор подпишет подозрение", – прокомментировал Луценко.

Он отметил, следствие достатьо доказательств, однако резонансный случай требует их удвоенного количества.

У нас есть доказательства, но, боюсь, неизбежная политизация этого вопроса требует от нас удвоенного количества доказательств,

– считает генпрокурор.

По его словам, основная версия мотивов убийства Гандзюк также известна следствию и будет названа позже.

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. Про Левина известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказано убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы за "законом Савченко".

Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина подверглась многочисленным ожогам и перенесла несколько операций.



На 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.



4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии, как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.