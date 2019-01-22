Луценко прокоментував, коли оприлюднить ім'я замовника Гандзюк
Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що знає ім'я замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, проте назве його, коли прокурор підпише підозру.
Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.
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"Я назву це прізвище, коли слідство СБУ визнає кількість доказів достатнім, а прокурор підпише підозру", – прокоментував Луценко.
Він зазначив, слідство має достатьо доказів, проте резонансний випадок потребує їхньої подвійної кількості.
У нас є докази, але, боюся, неминуча політизація цього питання вимагає від нас подвійної кількості доказів,
– вважає генпрокурор.
За його словами, основна версія мотивів вбивства Гандзюк також відома слідству і буде назва згодом.
Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк. Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".
Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.
Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.
4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".
За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.
3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.