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      Луценко прокоментував, коли оприлюднить ім'я замовника Гандзюк

      44 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / Херсонские вести

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що знає ім'я замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, проте назве його, коли прокурор підпише підозру.

      Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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      "Я назву це прізвище, коли слідство СБУ визнає кількість доказів достатнім, а прокурор підпише підозру", – прокоментував Луценко.

      Він зазначив, слідство має достатьо доказів, проте резонансний випадок потребує їхньої подвійної кількості. 

      У нас є докази, але, боюся, неминуча політизація цього питання вимагає від нас подвійної кількості доказів,
      – вважає генпрокурор.

      За його словами, основна версія мотивів вбивства Гандзюк також відома слідству і буде назва згодом. 

      Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк. Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

      Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.

      Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

       

      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко Розслідування Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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