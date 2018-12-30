Вбивства журналістів в Україні: коли Луценко назве ім'я замовників найгучніших справ

На жаль, вбивства журналістів та громадських активістів в Україні не рідкість. Кожного року вбивають принаймні одного представника ЗМІ, а розслідування їхніх справ тягнуться роками. Георгій Гонгадзе, Віталій Олешко, Павло Шеремет, Катерина Гандзюк, Микола Бичко – і це ще не повний список тих, кого жорстоко вбили за їхню активну громадянську позицію.

Про розслідування справ щодо нападів на громадських активістів в ефірі "5 каналу" розповів генпрокурор України Юрій Луценко.

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Він повідомив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета звузилося із декількох тисяч до декількох сотень осіб. І наразі слідство активно шукає виконавця, який 20 липня 2016 року поклав вибуховий пристрій у машину відомого журналіста, внаслідок вибуху якого чоловік загинув.

Про замовника говорити поки що важко, ми йдемо за виконавцем. Хочу зауважити, що навіть ФБР не змогла надати Україні жодної допомоги в цьому питанні,

– наголосив Луценко.



Вбивство журналіста Павла Шеремета

Щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня, Луценко сказав, що слідство має декілька підозрюваних, які могли б замовити вбивство активістки.

Прізвище замовника вбивства буде озвучене тоді, коли слідчі та прокурори матимуть достатньо доказів скоєння злочину. Особисто я це прізвище вже знаю,

– запевнив генпрокурор.

Також він додав, що справа вбивства Георгія Гонгадзе може бути розкрита за місяць, проте цьому заважає колишній співробітник державної безпеки України Микола Мельниченко, який ще з 2004 року відмовляється надати слідству запис і оригінальний записувальний пристрій.

Хто вбив Георгія Гонгадзе? Замовників вбивства досі не встановлено. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили тіло з відтятою головою. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.



15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.