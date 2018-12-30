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      Вбивства журналістів в Україні: коли Луценко назве ім'я замовників найгучніших справ

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      Генпрокурор України Юрій Луценко
      Генпрокурор України Юрій Луценко / Фото з вільних джерел

      На жаль, вбивства журналістів та громадських активістів в Україні не рідкість. Кожного року вбивають принаймні одного представника ЗМІ, а розслідування їхніх справ тягнуться роками. Георгій Гонгадзе, Віталій Олешко, Павло Шеремет, Катерина Гандзюк, Микола Бичко – і це ще не повний список тих, кого жорстоко вбили за їхню активну громадянську позицію.

      Про розслідування справ щодо нападів на громадських активістів в ефірі "5 каналу" розповів генпрокурор України Юрій Луценко.

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      Він повідомив, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета звузилося із декількох тисяч до декількох сотень осіб. І наразі слідство активно шукає виконавця, який 20 липня 2016 року поклав вибуховий пристрій у машину відомого журналіста, внаслідок вибуху якого чоловік загинув. 

      Про замовника говорити поки що важко, ми йдемо за виконавцем. Хочу зауважити, що навіть ФБР не змогла надати Україні жодної допомоги в цьому питанні,
      – наголосив Луценко.

      Вбивство журналіста Павла Шеремета
      Вбивство журналіста Павла Шеремета

      Щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня, Луценко сказав, що слідство має декілька підозрюваних, які могли б замовити вбивство активістки.

      Прізвище замовника вбивства буде озвучене тоді, коли слідчі та прокурори матимуть достатньо доказів скоєння злочину. Особисто я це прізвище вже знаю,
      – запевнив генпрокурор.

      Також він додав, що справа вбивства Георгія Гонгадзе може бути розкрита за місяць, проте цьому заважає колишній співробітник державної безпеки України Микола Мельниченко, який ще з 2004 року відмовляється надати слідству запис і оригінальний записувальний пристрій.

      Хто вбив Георгія Гонгадзе? Замовників вбивства досі не встановлено. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили тіло з відтятою головою. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

      15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.

      Теги: Новини України Вбивство Георгія Гонгадзе Вбивство Павла Шеремета Катерина Гандзюк Юрій Луценко Розслідування Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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