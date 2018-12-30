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      Убийства журналистов в Украине: когда Луценко назовет имена заказчиков самых громких дел

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      Генпрокурор Украины Юрий Луценко
      Генпрокурор Украины Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      К сожалению, убийства журналистов и общественных активистов в Украине не редкость. Каждый год убивают по крайней мере одного представителя СМИ, а расследование их дел тянется годами. Георгий Гонгадзе, Виталий Олешко, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк, Николай Бычко – и это еще не полный список тех, кого жестоко убили за их активную гражданскую позицию.

      О расследовании дел относительно нападений на общественных активистов в эфире "5 канала" рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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      Он сообщил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек. И сейчас следствие активно ищет исполнителя, который 20 июля 2016 года положил взрывное устройство в машину известного журналиста, в результате взрыва которого мужчина погиб.

      О заказчике говорить пока трудно, мы идем за исполнителем. Хочу заметить, что даже ФБР не смогла предоставить Украине никакой помощи в этом вопросе,
      – подчеркнул Луценко.

      Вбивство журналіста Павла Шеремета
      Убийство журналиста Павла Шеремета

      Что касается убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой возле ее дома 31 июля, Луценко сказал, что следствие имеет несколько подозреваемых, которые могли бы заказать убийство активистки.

      Фамилия заказчика убийства будет озвучена тогда, когда следователи и прокуроры будут иметь достаточно доказательств совершения преступления. Лично я эту фамилию уже знаю,
      – заверил генпрокурор.

      Также он добавил, что дело убийства Георгия Гонгадзе может быть раскрыто за месяц, однако этому мешает бывший сотрудник государственной безопасности Украины Николай Мельниченко, который еще с 2004 года отказывается предоставить следствию запись и оригинальное записывающее устройство.

      Кто убил Георгия Гонгадзе? Заказчики убийства до сих пор не установлены. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по заключению экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.

      15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.

      Теги: Новости Украины Журналисты Расследования Юрий Луценко Екатерина Гандзюк Убийство Павла Шеремета Убийство Георгия Гонгадзе
      Источник: 24 Канал
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