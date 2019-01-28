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      Партії Тимошенко та Порошенка – партії вбивць моєї доньки, – батько Гандзюк

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      Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор заявив, що організатор вбивства його доньки Катерини Гандзюк співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.

      Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

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      За його словами, замовників вбивства його доньки знає генпрокурор Юрій Луценко та Служба безпеки України. Також він переконаний, що замовників від самого початку знали в Міністерстві внутрішніх справ.

      Зараз офіційно оголошено в розшук підозрюваного в організації вбивства кримінального авторитета Москала, який пішов на це вбивство не просто так, який пішов на це вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, де тісно співпрацював з конкретними людьми, для яких виконував конкретні завдання,
      – сказав Гандзюк на засіданні ТСК.

      Батько вбитої вважає, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Левін-Москаленко співпрацює з головою Херсонської облради, партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером, партійцем "Блоку Петра Порошенка" Андрієм Гордєєвим, заступником Гордєєва – Євгеном Рищуком.

      Чоловік зазначив, що для нього немає різниці між замовниками вбивства та тими, хто їх покривав.

      Для мене тепер партія "Батьківщина" та "Блок Петра Порошенка" – це партія вбивць моєї доньки,
      – заявив Віктор Гандзюк.

      Він запевнив, що сподівається на покарання замовників, організаторів та виконавців вбивства.

      "Вірю, що і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не готові йти на вибори у крові. Вірю, що вони почують біль батька, який втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться будь-яких зв’язків із цинічним вбивством моєї Каті", – додав батько вбитої активістки.

       

      Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк. Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

      Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.

      Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Служба безпеки України Юрій Луценко Міністерство внутрішніх справ ВО Батьківщина Блок Петра Порошенка Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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