Партії Тимошенко та Порошенка – партії вбивць моєї доньки, – батько Гандзюк

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор заявив, що організатор вбивства його доньки Катерини Гандзюк співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.

Про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Читайте також: Луценко прокоментував, коли оприлюднить ім'я замовника Гандзюк

За його словами, замовників вбивства його доньки знає генпрокурор Юрій Луценко та Служба безпеки України. Також він переконаний, що замовників від самого початку знали в Міністерстві внутрішніх справ.

Зараз офіційно оголошено в розшук підозрюваного в організації вбивства кримінального авторитета Москала, який пішов на це вбивство не просто так, який пішов на це вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, де тісно співпрацював з конкретними людьми, для яких виконував конкретні завдання,

– сказав Гандзюк на засіданні ТСК.

Батько вбитої вважає, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Левін-Москаленко співпрацює з головою Херсонської облради, партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером, партійцем "Блоку Петра Порошенка" Андрієм Гордєєвим, заступником Гордєєва – Євгеном Рищуком.

Чоловік зазначив, що для нього немає різниці між замовниками вбивства та тими, хто їх покривав.

Для мене тепер партія "Батьківщина" та "Блок Петра Порошенка" – це партія вбивць моєї доньки,

– заявив Віктор Гандзюк.

Він запевнив, що сподівається на покарання замовників, організаторів та виконавців вбивства.

"Вірю, що і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко не готові йти на вибори у крові. Вірю, що вони почують біль батька, який втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться будь-яких зв’язків із цинічним вбивством моєї Каті", – додав батько вбитої активістки.

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк. Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій.



Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.



4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.