Вбивство Гандзюк: ДБР відмовилось реєструвати справу проти Луценка

Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилось реєструвати кримінальне провадження за фактом розголошення генпрокурором відомостей досудового розслідування у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав юрист Масі Найєм, наголосивши, що відомство неправомірно відмовилося реєструвати кримінальне провадження щодо розголошення генпрокурором Юрієм Луценком.

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За його словами, заяву розглядав слідчий ДБР Віталій Шаманін, який аргументував відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань зокрема тим, що розголошення даних досудового слідства чи дізнання утворює склад злочину, якщо його вчинено без дозволу прокурора, слідчого або особи, і якщо було попередження про нерозголошення даних.

Юрист вказав, слідчий послався на ч.1 ст 387 ККУ, а заява про правопорушення була подана відповідно до другої частини цієї статті. Так, вказано, що слідчий посилається на те, що у заяві нібито не викладені обставини ненадання слідчим або прокурором письмового дозволу на розголошення генпрокурором відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаю, заяву я подав за ч. 2 ст. 387 ККУ, мова в якій йде про розголошення даних досудового розслідування, вчинене, зокрема, прокурором незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь у досудовому розслідуванні. Ніяких інших кваліфікуючих ознак ч. 2 цієї статті не передбачає",

– наголосив Найєм.

Він також додав, що подав скаргу до Печерського районного суду на бездіяльність ДБР. Суддею у справі визначено Олесю Батрин.

Нагадаємо, що слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства чиновниці посадовців, які займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині. Гандзюк активно боролася із цими людьми.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.