05:59, 4 січня

Російські війська намагаються наступати на багатьох напрямках, але не можуть перехопити ініціативу, зокрема в Курській області та Харківській області.

На півдні та в Запорізькій області росіяни продовжують наступ, але успіхів не досягнуто.

У Луганській та Донецькій областях тривають атаки, але візуальних підтверджень успіхів росіян немає, попри повідомлення про підступ до деяких населених пунктів.