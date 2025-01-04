Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1046 днів. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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ISW про зміни ситуації на фронті
Російські війська намагаються наступати на багатьох напрямках, але не можуть перехопити ініціативу, зокрема в Курській області та Харківській області.
На півдні та в Запорізькій області росіяни продовжують наступ, але успіхів не досягнуто.
У Луганській та Донецькій областях тривають атаки, але візуальних підтверджень успіхів росіян немає, попри повідомлення про підступ до деяких населених пунктів.
У Росії бідкалися на БпЛА
В Росії заявили про фіксацію руху БпЛА в ніч на 4 січня. Зокрема, рух дрона нібито було виявлено у районі Лузької губи Фінської затоки.
Також попередньо в російських телеграм-каналах писали, що вводилися обмеження в петербурзькому аеропорту "Пулково". І кілька літаків кружляли неподалік повітряної гавані.