05:59, 4 января

Российские войска пытаются наступать на многих направлениях, но не могут перехватить инициативу, в частности в Курской области и Харьковской области.

На юге и в Запорожской области россияне продолжают наступление, но успехов не достигнуто.

В Луганской и Донецкой областях продолжаются атаки, но визуальных подтверждений успехов россиян нет, несмотря на сообщения о подступы к некоторым населенным пунктам.