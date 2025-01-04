Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1046 дней. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
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ISW об изменениях ситуации на фронте
Российские войска пытаются наступать на многих направлениях, но не могут перехватить инициативу, в частности в Курской области и Харьковской области.
На юге и в Запорожской области россияне продолжают наступление, но успехов не достигнуто.
В Луганской и Донецкой областях продолжаются атаки, но визуальных подтверждений успехов россиян нет, несмотря на сообщения о подступы к некоторым населенным пунктам.
В России жаловались на БпЛА
В России заявили о фиксации движения БпЛА в ночь на 4 января. В частности, движение дрона якобы было обнаружено в районе Лужской губы Финского залива.
Также предварительно в российских телеграмм-каналах писали, что вводились ограничения в петербургском аэропорту "Пулково". И несколько самолетов кружили неподалеку воздушной гавани.