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      Вбивство Гандзюк: На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у резонансній справі

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      На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у резонансній справі вбивства Гандзюк
      На Луценка подали заяву про розголошення відомостей у резонансній справі вбивства Гандзюк / infopole.pp.ua

      Адвокат Масі Найєм подав на генерального прокурора Юрія Луценка заяву про кримінальне правопорушення у справі вбивства Катерини Гандзюк.

      Про це повідомив адвокат Масі Найєм у себе на Facebook-сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину.

      Так, Найєм звинуватив Луценка у розголошенні відомостей досудового розслідування (частина 2 статті 387 Кримінального кодексу). Крім того, заяву на генпрокурора направили до Державного бюро розслідувань.

      Адвокат заявив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.

      Наприклад, публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій. Такий же ефект матиме і оголошення ймовірного мотиву вбивства та повідомлення про те, що саме такий мотив наразі виводить слідство на ім‘я ймовірного замовника,
      — написав Найєм у Facebook.

      Нагадаємо, що слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства чиновниці посадовців, які займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині. Гандзюк активно боролася із цими людьми.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Юрій Луценко Катерина Гандзюк Новини Херсона Державне бюро розслідувань ГПУ
      Джерело: 24 канал
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