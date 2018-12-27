Убийство Гандзюк: На Луценко подали заявление о разглашении сведений по резонансному делу

Адвокат Маси Найем подал на генерального прокурора Юрия Луценко заявление об уголовном правонарушении по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем у себя на Facebook-странице.

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Ранее 24 канал сообщал, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления.

Так, Найем обвинил Луценко в разглашении сведений предварительного расследования (часть 2 статьи 387 Уголовного кодекса). Кроме того, заявление на генпрокурора направили в Государственный бюро расследований.

Адвокат заявил, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования.

Например, публичное объявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им следует предпринять определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий. Такой же эффект будет и от объявления вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив пока выводит следствие на имя вероятного заказчика,

– написал Найем в Facebook.

Напомним, что следствие по делу Екатерины Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновницы должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса на Херсонщине. Гандзюк активно боролась с этими людьми.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского был задержан.