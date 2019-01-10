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      Убийство Гандзюк: ГБР отказалось регистрировать дело против Луценко

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      ГБР отказалось регистрировать уголовное дело против Луценко
      ГБР отказалось регистрировать уголовное дело против Луценко

      Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось регистрировать уголовное производство по факту разглашения генпрокурором сведений досудебного расследования в деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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      Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Маси Найем, отметив, что ведомство неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство о разглашении генпрокурором Юрием Луценко.

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      По его словам, заявление рассматривал следователь ГБР Виталий Шаманин, который аргументировал отказ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, в частности, тем, что разглашение данных досудебного следствия или дознания образует состав преступления, если оно совершено без разрешения прокурора, следователя или лица, и если было предупреждение о неразглашении данных.

      Юрист указал, что следователь сослался на ч. 1 ст 387 УКУ, а заявление о правонарушении было подано в соответствии со второй частью этой статьи. Так, указано, что следователь ссылается на то, что в заявлении якобы не изложены обстоятельства непредоставления следователем или прокурором письменного разрешения на разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в уголовном производстве.

      Напомню, заявление я подал по ч. 2 ст. 387 ККУ, речь в которой идет о разглашении данных досудебного расследования, совершенном, в частности, прокурором независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в досудебном расследовании. Никаких других квалифицирующих признаков ч. 2 этой статьи не предусматривает,
      – подчеркнул Найем.

      Он также добавил, что подал жалобу в Печерский районный суд на бездействие ГБР. Судьей по делу определена Олеся Батрин.

      Напомним, что следствие по делу Екатерины Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновницы должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса на Херсонщине. Гандзюк активно боролась с этими людьми.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После этого активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Государственное бюро расследований Екатерина Гандзюк Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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