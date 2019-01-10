Убийство Гандзюк: ГБР отказалось регистрировать дело против Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось регистрировать уголовное производство по факту разглашения генпрокурором сведений досудебного расследования в деле херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте также: Луценко признался, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк

Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Маси Найем, отметив, что ведомство неправомерно отказалось регистрировать уголовное производство о разглашении генпрокурором Юрием Луценко.

Читайте также: Убийство Гандзюк: На Луценко подали заявление о разглашении сведений в резонансном деле

По его словам, заявление рассматривал следователь ГБР Виталий Шаманин, который аргументировал отказ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований, в частности, тем, что разглашение данных досудебного следствия или дознания образует состав преступления, если оно совершено без разрешения прокурора, следователя или лица, и если было предупреждение о неразглашении данных.

Юрист указал, что следователь сослался на ч. 1 ст 387 УКУ, а заявление о правонарушении было подано в соответствии со второй частью этой статьи. Так, указано, что следователь ссылается на то, что в заявлении якобы не изложены обстоятельства непредоставления следователем или прокурором письменного разрешения на разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в уголовном производстве.

Напомню, заявление я подал по ч. 2 ст. 387 ККУ, речь в которой идет о разглашении данных досудебного расследования, совершенном, в частности, прокурором независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в досудебном расследовании. Никаких других квалифицирующих признаков ч. 2 этой статьи не предусматривает,

– подчеркнул Найем.

Он также добавил, что подал жалобу в Печерский районный суд на бездействие ГБР. Судьей по делу определена Олеся Батрин.

Напомним, что следствие по делу Екатерины Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновницы должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса на Херсонщине. Гандзюк активно боролась с этими людьми.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После этого активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.