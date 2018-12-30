Луценко признался, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что знает фамилию убийцы активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. По его словам, следствие назовет тогда этого человека, когда будет иметь достаточно доказательств.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

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"Кто убил Екатерину Гандзюк? Я эту фамилию уже знаю. Ее общественности сообщит следствие. Фамилия будет озвучена тогда, когда следовенный прокурор будет иметь достаточно доказательств", – подчеркнул глава ГПУ.

Добавим, что генпрокурор больше никаких подробностей об убийстве Екатерины Гандзюк не обнародовал.

Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления. Скорее всего, именно его подадут в международный розыск, поскольку Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Активисты и журналисты заявили, что просредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.