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      Луценко признался, что знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк

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      Луценко: Я знаю фамилию убийцы Екатерины Гандзюк
      Луценко: Я знаю фамилию убийцы Екатерины Гандзюк / 24 канал

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что знает фамилию убийцы активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. По его словам, следствие назовет тогда этого человека, когда будет иметь достаточно доказательств.

      Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

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      "Кто убил Екатерину Гандзюк? Я эту фамилию уже знаю. Ее общественности сообщит следствие. Фамилия будет озвучена тогда, когда следовенный прокурор будет иметь достаточно доказательств", подчеркнул глава ГПУ.

      Добавим, что генпрокурор больше никаких подробностей об убийстве Екатерины Гандзюк не обнародовал.

      Напомним, 4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. По его словам, это – гражданин по фамилии Левин, который был ключевой фигурой в организации преступления. Скорее всего, именно его подадут в международный розыск, поскольку Левин выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Активисты и журналисты заявили, что просредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что следует знать 

       

      как разворачиваются события после смерти Екатерины Гандзюк:
      Теги: Новости политики Новости Украины Екатерина Гандзюк ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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