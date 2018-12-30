Луценко зізнався, що знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко переконує, що знає прізвище вбивці ативістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. За його словами, слідство його назве тоді, коли матиме достатньо доказів.

Про це він розповів у ефірі "5 каналу".

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"Хто вбив Катерину Гандзюк? Я це прізвище вже знаю. Його громадськості повідомить слідство. Прізвище буде озвучене тоді, коли слідчий прокурор матиме достатньо доказів", – підкреслив очільник ГПУ.

Додамо, що генпрокурор більше жодних подробиць щодо вбивства Катерини Гандзюк не оприлюднював.

Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це – громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину. Найімовірніше, саме його подадуть у міжнародний розшук, оскільки Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

Вбивство Катерини Гандзюк: усе, що варто знати