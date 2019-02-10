Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из "Батькивщины" из-за дела Гандзюк

Херсонская областная организация партии "Батькивщина" 8 февраля решила считать главу областного совета Владислава Мангера исключенным из рядов партии. Тем же решением Мангеру рекомендовали уйти с должности главы облсовета.

Ранее Мангер сам заявил, что приостанавливает членство в "Батькивщине" на время расследования дела об убийстве херсонской активистки и советницы мэра города Екатерины Гандзюк. А все потому, что отец погибшей Виктор недавно заявил о вероятной причастности Мангера к организации убийства Екатерины.

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По словам отца Гандзюк, Мангер, а также член "Блока Петра Порошенко", председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальное прозвищем "Москаль-младший".

В то же время журналисты программы "Схемы" выяснили, что советник и юрист Мангера за неделю до нападения на Гандзюк отдал Левину в пользование на 7 лет отель Oasis Beach на 57 номеров. Экс-работники отеля сказали журналистам, что отелем занимался в том числе и сын Мангера – Иван.

Мангер в свою очередь все обвинения в свой адрес отвергает и называет это дискредитацией всей партии "Батькивщина" и лично ее лидера Юлию Тимошенко.



Решение об исключении Мангера из "Батькивщины"

9 февраля в Киеве на Подол, где Тимошенко планировала провести встречу с избирателями, пришли активисты с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" и вопросом: когда лидер "Батькивщины" уволит с должности Мангера? Между активистами и полицией вспыхнули столкновения, протестующих избили, изъяли их вещи (газовые баллончики, зеленку, пистолет) и около 40 человек забрали в участок, однако впоследствии отпустили. Полиция открыла ряд уголовных производств.

Возмущенные активисты после этого отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требовали отпустить задержанных участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Активисты также жгли файеры и запускали фейерверки, однако к протестующим так никто и не вышел.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Женщина получила почти 40% ожогов тела и ей провели операцию, однако активистка не оправилась после нападения и 4 ноября скончалась в больнице.



Полиция расследует это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления 4 из них признались в причастности к нападению.



Официальным подозреваемым в организации преступления является Алексей Левин, криминальное прозвище "Москаль-младший". Отец погибшей активистки Виктор считает, что с Левиным сотрудничали председатель херсонского облсовета Владислав Мангер, член "Блока Петра Порошенко", председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений.



Активисты и журналисты заявляют, что посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Сами же Павловский и Паламарчук обвинения отвергли. 12 ноября Павловский был задержан.