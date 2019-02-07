Журналисты привели доказательство связи власти Херсона с убийством Гандзюк

4 февраля исполнилось полгода с момента нападения на активистку, а заказчики нападения так и не наказаны.

Отец Екатерины Гандзюк Виктор недавно назвал имена возможных причастных к заказу преступления херсонских чиновников.

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По его словам, член президенской партии, председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и батькивщиновец, председатель городского облсовета Владислав Мангер сотрудничали с официальным подозреваемым – организатором преступления Левиным, с криминальным прозвищем Москаль-младший.

Для меня, отца Екатерины, уже нет разницы между заказчиками и теми, кто их все это время покрывал, для меня "БПП" и "Батькивщина" – партия убийц моей дочери,

– сказал отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор.

Активисты призвали "БПП" исключить из своих рядов Гордеева и инициировать его увольнение, а также уволить его заместителя. В "Блоке Петра Порошенко" не отреагировали, а также призвали "Батькивщину" уволить Владислава Мангера.



Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев



Заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук



Председатель городского облсовета Владислав Мангер

Он, после обвинений, временно вышел из рядов партии. Однако все трое – и Гордеев, и Рищук, и Мангер – свою причастность к убийству отрицают. Владислав Мангер опровергает и какую-либо связь с предполагаемым организатором убийства – Левиным.

В то же время журналисты "Схем" выяснили, что советник и юрист председателя облсовета за неделю до нападения на Гандзюк отдал Левину в пользование на 7 лет отель Oasis Beach на 57 номеров.



Договор сдачи в аренду комплекса Oasis Beach

Экс-работники отеля сказали журналистам, что отелем занимался в том числе и сын Мангера – Иван.

Расследование показывает, что все-таки они связаны – еще один месседж для "Батькивщины", что он должен быть снят с должности и должна это инициировать именно партия, которая привела его на эту должность,

– заявил активист инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Богдан Чумак.

Еще месяц назад Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие уже знает фамилии заказчиков дела. А вчера он повторил этот месседж снова. Однако никаких процессуальных действий с тех пор не было.

В то же время Луценко заявлял, что созданная парламентом накануне парламентская Временная следственная комиссия только мешает расследованию. На этой неделе депутаты должны были продлить работу ВСК, ведь срок ее работы истек еще вчера. Однако, этот вопрос уже перенесли аж на 19 февраля.

Комиссия – не единственный способ следить за расследованием. Ее члены уже успели заслушать правоохранителей о ходе резонансных расследований нападений на активистов Екатерину Гандзюк, Олега Михайлика, Дмитрия Булаха, Сергея Стерненка, Виталия Устименко. За прошлый год в Украине произошло более 50 нападений на активистов.

Председатель Временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза ​​заявлял, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. Как убеждает он, говорится о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.

Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с поражением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк есть помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

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