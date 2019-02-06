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      На вилле Авакова в Италии вывесили фото Гандзюк и других убитых украинских активистов

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      На вилле Авакова в Италии вывесили фото Гандзюк и других убитых украинских активистов
      На вилле Авакова в Италии вывесили фото Гандзюк и других убитых украинских активистов / Вещественное доказательство

      На заборе итальянской виллы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова 6 февраля активисты разместили 40 фотографий пострадавших и убитых активистов из так называемого "списка Екатерины Гандзюк".

      "На забор роскошного имения нанесли фамилии, даты рождения и смерти Екатерины Гандзюк, Александра Музычко, Павла Шеремета и Ирины Ноздровской. Именно за время каденции Арсена Авакова убили этих людей", – сообщили в организации "Вещественное доказательство".

      Смотрите также: Убийство Гандзюк: активисты пикетировали АП и офис "Батькивщины", фото и видео

      Кроме упомянутых имен, на заборе виллы Авакова разместили фото активистов: Сергея Стерненка, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Сергея Никитенко, Николая Бычко, Дмитрия Булаха, Михаила Кузаконя и Григория Козьмы.

      В феврале 2018 года стало известно, что Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии через фирму Ferdico S.R.L. Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео имеет 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк? 31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой активистку и советника мэра города Екатерину Гандзюк. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций, однако 4 ноября умерла. Правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых признались в содеянном. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. Однако дело еще не закрыто, а виновники не арестованы.

      Что известно об убийстве Александра Музычко (Саши Белого)? Активиста "Правого сектора" убили 25 марта 2014 года в Ровно. В тот день силовики проводили спецоперацию по задержанию и обезвреживанию членов организованной преступной группы. В ходе операции вспыхнула перестрелка, в результате которой убили Музычко. Незадолго до смерти, 13 марта, Александр обнародовал свое обращение в СБУ, в котором обвинил руководство МВД и Генпрокуратуры Украины в подготовке его уничтожения.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета? 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства: профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка объектом (машина, в которой ехал Шеремет и в которой была заложена взрывчатка, принадлежала журналистке Елене Притуле). Дело расследуют до сих пор.

      Что известно об убийстве Ирины Ноздровской? 27 декабря 2017 года в Киевской области исчезла активистка, адвокат Ирина Ноздровская. Ее нашли мертвой 1 января с колото-резаными ранами. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинськой, которую сбил автомобиль племянника экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского. В убийстве Ирины подозревают отца Дмитрия – Юрия Россошанского, которого на сегодня держат под арестом. Сейчас продолжаются судебные заседания по делу убийства активистки.

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      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости политики Сергей Стерненко Ирина Ноздровская Убийство Павла Шеремета Екатерина Гандзюк Покушение на активиста Михайлика Пикет
      Источник: 24 канал
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