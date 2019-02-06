На віллі Авакова в Італії вивісили фото Гандзюк та інших убитих українських активістів

На паркані італійської вілли міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова 6 лютого активісти розмістили 40 фотографій постраждалих та вбитих активістів з так званого списку Катерини Гандзюк.

"На паркан розкішного маєтку нанесли прізвища, дати народження і смерті Катерини Гандзюк, Олександра Музичка, Павла Шеремета та Ірини Ноздровської. Саме за час каденції Арсена Авакова вбили цих людей", – повідомили в організації "Речовий доказ".

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Окрім згаданих імен, на паркані вілли Авакова розмістили фото активістів: Сергія Стерненка, Віталія Устименка, Олега Михайлика, Сергія Нікітенка, Миколи Бичка, Дмитра Булаха, Михайла Кузаконя та Григорія Козьми.

У лютому 2018 року стало відомо, що Аваков у 2017 році став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії через фірму Ferdico S.R.L. Вілла в муніципалітеті Сан Феліче Чірчео має 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою активістку та радницю мера міста Катерину Гандзюк. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій, проте 4 листопада померла. Правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному. У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади. Проте справу ще не закрито, а винуватці не ув’язнені.

Що відомо про вбивство Олександра Музичка (Сашка Білого)? Активіста "Правого сектора" вбили 25 березня 2014 року в Рівному. Того дня силовики проводили спецоперацію із затримання і знешкодження членів органіхзованої злочинної групи. В ході операції спалахнула перестрілка, в результаті якої вбили Музичка. Незадовго до смерті, 13 березня, Олександр чоловік оприлюднив своє звернення до СБУ, в якому звинуватив керівництво МВС і Генпрокуратури України в підготовці його знищення.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? 20 липня 2016 року у Києві вибухнув автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета, внаслідок чого чоловік загинув. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (автівка, в якій їхав Шеремет та у якій було закладено вибухівку, належала журналістці Олені Притулі). Справу розслідують і досі.

Що відомо про вбивство Ірини Ноздровської? 27 грудня 2017 року у Київській області зникла активістка, адвокат Ірина Ноздровська. Її знайшли мертвою 1 січня з колото-різаними ранами. Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. У вбивстві Ірини підозрюють батька Дмитра – Юрія Россошанського, якого на сьогодні тримають під арештом. Наразі тривають судові засідання у справі вбивства активістки.