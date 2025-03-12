Найсмішніші меми про мирні переговори, на яких вирішувалася доля не лише України, для вас зібрав 24 Канал.

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Як минули переговори у Саудівській Аравії

Попри побоювання, чи зможе Україна налагодити відносини зі Штатами, зустріч делегацій України і США у Саудівській Аравії пройшла добре і була успішною. Під час неї сторони погодили:

відновлення військової допомоги США;

30-денне припинення вогню, яке тепер має підтримати Росія.

переговори США та Україна у Джидді зламали російський наратив, що Україна не хоче миру. Російські пропагандисти негативно відреагували на пропозицію 30-денного перемир'я, називаючи це "зрадою" та висловлюючи небажання завершувати війну.

Реакція соцмереж

Українці у соцмережах одразу ж почали жартувати, що тепер зраду можуть розводити росіяни, адже їх умови переговорів точно не влаштовують.



Як виглядають мирні перемовини / Фото із соцмереж



М'яч зради переходить до Росії / Фото із соцмереж



Росіяни невдоволені результатами переговорів / Фото із соцмереж

Найцікавішу роль у цьому має Дональд Трамп, який змушує пити заспокійливе то українців, то російських окупантів.



Тим часом Трамп / Фото із соцмереж



М'яч на полі агресора / Фото із соцмереж

Нагадаємо, що ще пару днів тому життя українців відчувалося так:



Куди котиться світ / Фото із соцмереж



Стан кожного українця останні дні / Фото із соцмереж



І не посперечаєшся / Фото із соцмереж

Звісно ж, велику роль у перемовинах відігравали члени делегацій, зокрема і приймаючої сторони. Серед них був один підозрілий араб:

Цікавий араб, який пропонував дати Україні ядерку / Фото із соцмереж



Ось, чому важливо їсти борщ / Фото із соцмереж



І не забувати їсти яйця / Фото із соцмереж

На щастя, ця тенденція змінилася. І тепер українці жартують, що переговори у Саудівській Аравії краще за серіал на Netflix.



Переговори у Саудівській Аравії краще за серіал на Netflix / Фото із соцмереж

Також у мережі з'явилися меми про "карти". Сталося це після заяви Дональда Трампа, що ні в України, ні в Росії "немає карт" для переговорів. Це висловлювання користувачі соцмереж сприйняли як неоднозначне та почали жартувати, що для перемовин варто взяти фокусників, які добре розбираються у карткових трюках.

На переговори варто брати фокусника: дивіться відео



Той, хто дійсно має карти / Фото із соцмереж

Тим часом Дональд Трамп знову запрошує Володимира Зеленського до Білого дому. Як це відчуває український лідер і всі українці:



Дональд Трамп знову запрошує Володимира Зеленського до Білого дому / Фото із соцмереж