Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа зауважив 24 Каналу, що питань, які можна обговорювати, є дуже багато. Ключові теми, пов'язані з долею України та Європи.

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"Зустріч у Джидді була ключовою і мала вирішити долю глобальної світової системи на тлі війни, яка продовжується", – додав Пьотр Кульпа.

Що саме обговорювали делегації

У цьому контексті могли обговорювати моменти, пов'язані з суверенітетом України. Адже наша держава під шаленим тиском Росії все одно зберігає свою незалежність.

Це говорить про те, хто реально виграв війну. Владімір Путін зайшов в Україну, щоб зайняти її повністю, спрямувати її ресурси проти Європи,

– підкреслив Пьотр Кульпа.

Друге важливе питання полягає в тому, що буде з Росією – агресором, який напав. Чи будуть створені сили для його стримування. Ще один момент стосується так званого зовнішнього суверенітету Україну. Мовиться про те, чи зможе наша держава вступати в міжнародні організації, союзи та альянс.

Щодо "внутрішнього" суверенітету, то тут питання в тому, чи можна буде розміщувати на території України іноземні війська, виробляти зброю. В результаті певних угод це можуть заборонити або обмежити.

США хочуть отримати вигоду

Питання територій часто ставлять на перше місце, але воно не є ключовим з погляду виживання народу. Важливим технічним моментом – є припинення вогню та як воно відбуватиметься.

Під час переговорів США хочуть внести питання, які вигідні для них. Нагадування про 500 мільярдів, які нібито надали Україні, лише підтверджує характер цих угод. Якби наша держава підписала документ з такими зобов'язаннями перед США, то це могло б зашкодити суверенітету.

Сьогодні немає сумнівів, що Путін разом з Трампом готується економічно "обіграти" Європу. Засідання польського уряду, яке відбулося 11 березня, сильно відрізнялося від того, що ми бачили раніше. Це сталося після заяв Ілона Маска про відключення Starlink,

– сказав Пьотр Кульпа.

До звинувачень Маска приєднався держсекретар США Марко Рубіо, який сказав, що Польща має бути вдячною, бо якби не підтримка України з боку Америки, то Польща вже мала б спільний кордон з Росією. Виявилося, що Рубіо навіть не знав, що Польща й так має кордон з Калінінградською областю країни-агресорки. Ба більше, американський чиновник не усвідомлює, що Білорусь фактично є тією самою Росією.

У Європі запит на лідерство

Зараз європейці мобілізуються у спробі знайти реальну підтримку для України. За словами Пьотра Кульпи, не варто очікувати серйозного успіху від переговорів у Саудівській Аравії. Володимир Зеленський показав у Білому домі, що Україна – це не карта, якою може грати Трамп. Тому американському президенту не вдасться виконати те, що він обіцяв Путіну.

З одного боку ми можемо очікувати консолідації підтримки з боку Європи. З іншого – йде усвідомлення наслідків, до яких призводить зупинка допомоги Україні. Ще один момент – це лідерство, яке сьогодні втримує Україна серед держав вільного світу,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Якщо це зміниться – це стане сильним ударом по Європі та всьому, що ми звикли називати цивілізованим світом. Бо зараз група авторитаріїв на чолі з Путіном, Трампом і Сі Цзіньпіном хочуть його знищити.