Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа отметил 24 Каналу, что вопросов, которые можно обсуждать, очень много. Ключевые темы, связаны с судьбой Украины и Европы.

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"Встреча в Джидде была ключевой и должна была решить судьбу глобальной мировой системы на фоне войны, которая продолжается", – добавил Петр Кульпа.

Что именно обсуждали делегации

В этом контексте могли обсуждать моменты, связанные с суверенитетом Украины. Ведь наше государство под бешеным давлением России все равно сохраняет свою независимость.

Это говорит о том, кто реально выиграл войну. Владимир Путин зашел в Украину, чтобы занять ее полностью, направить ее ресурсы против Европы,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Второй важный вопрос заключается в том, что будет с Россией – агрессором, который напал. Будут ли созданы силы для его сдерживания. Еще один момент касается так называемого внешнего суверенитета Украины. Говорится о том, сможет ли наше государство вступать в международные организации, союзы и альянс.

Относительно "внутреннего" суверенитета, то здесь вопрос в том, можно ли будет размещать на территории Украины иностранные войска, производить оружие. В результате определенных соглашений это могут запретить или ограничить.

США хотят получить выгоду

Вопрос территорий часто ставят на первое место, но он не является ключевым с точки зрения выживания народа. Важным техническим моментом – является прекращение огня и как оно будет происходить.

Во время переговоров США хотят внести вопросы, которые выгодны для них. Напоминание о 500 миллиардах, которые якобы предоставили Украине, только подтверждает характер этих соглашений. Если бы наше государство подписало документ с такими обязательствами перед США, то это могло бы повредить суверенитету.

Сегодня нет сомнений, что Путин вместе с Трампом готовится экономически "обыграть" Европу. Заседание польского правительства, которое состоялось 11 марта, сильно отличалось от того, что мы видели ранее. Это произошло после заявлений Илона Маска об отключении Starlink,

– сказал Петр Кульпа.

К обвинениям Маска присоединился госсекретарь США Марко Рубио, который сказал, что Польша должна быть благодарна, потому что если бы не поддержка Украины со стороны Америки, то Польша уже имела бы общую границу с Россией. Оказалось, что Рубио даже не знал, что Польша и так имеет границу с Калининградской областью страны-агрессора. Более того, американский чиновник не осознает, что Беларусь фактически является той самой Россией.

В Европе запрос на лидерство

Сейчас европейцы мобилизуются в попытке найти реальную поддержку для Украины. По словам Петра Кульпы, не стоит ожидать серьезного успеха от переговоров в Саудовской Аравии. Владимир Зеленский показал в Белом доме, что Украина – это не карта, которой может играть Трамп. Поэтому американскому президенту не удастся выполнить то, что он обещал Путину.

С одной стороны мы можем ожидать консолидации поддержки со стороны Европы. С другой – идет осознание последствий, к которым приводит остановка помощи Украине. Еще один момент – это лидерство, которое сегодня удерживает Украина среди государств свободного мира,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Если это изменится – это станет сильным ударом по Европе и всему, что мы привыкли называть цивилизованным миром. Потому что сейчас группа авторитариев во главе с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином хотят его уничтожить.