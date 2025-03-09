Заявление главы польского МИД возмутило госсекретаря США Марка Рубио. Он заявил, что никто не угрожал отключать Украину от Starlink и призвал Польшу быть "благодарной", передает 24 Канал.

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Рубио и Маск прошлись по Сикорскому

Так, Рубио написал в соцсети "Х", что Польша должна быть благодарна за то, что Украине предоставили Starlink. По словам политика, без этой спутниковой системы наша страна якобы давно уже проиграла войну, а россияне были бы сейчас на границе с Польшей.

"Скажите, спасибо", – обратился Рубио к Сикорскому.

Тем временем сам Маск тоже ответил польскому министру. Он назвал его "маленьким человечком" и приказал "замолчать". Миллиардер отметил, что Польша, мол, платит за Starlink для Украины лишь незначительную часть от его настоящей стоимости. Также бизнесмен отметил, что замены Starlink нет.