Сначала Илон Маск в посте в соцсети "Х" отметил, что, мол бы, если бы он отключил Украину от Starlink, линия фронта посыпалась. В Варшаве восприняли это заявление миллиардера как угрозу, а потому ответили, что именно Польша оплачивает услуги Starlink для Украины, а потому в случае ненадежности SpaceX, готова искать других поставщиков, передает 24 Канал.

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Маск оскорбил Сикорского

Илон Маск продолжил спор. Он прокомментировал сообщение Сикорского в сети следующими словами: "Заткнись, маленький человечек! Вы платите меньшую часть стоимости. И замены Starlink в мире нет!".

Госсекретарь США Рубио тоже набросился на польского министра. Он призвал его "поблагодарить" за Starlink для Украины. Мол, если бы не эти системы, Украина давно проиграла бы войну, а россияне были бы у границ Польши.