Свою реакцию на сообщение американского миллиардера он обнародовал в воскресенье, 9 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

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Как отреагировали в Польше

Илон Маск заявил, что в случае отключения Starlink вся линия фронта Украины разрушится, поскольку эта спутниковая система, по его словам, является "основой украинской армии". Глава польского дипломатического ведомства уже предложил решение, если компания SpaceX откажется предоставлять свои услуги.

Starlink для Украины стоимостью около 50 миллионов долларов в год оплачивает министерство цифровизации Польши. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других,

– написал Радослав Сикорский.

К слову, на фоне угрозы прекращения работы Starlink Украина ищет альтернативные средства спутниковой связи для фронта. По данным западных СМИ, французский оператор Eutelsat заявил, что ведет переговоры с европейскими правительствами относительно предоставления своих услуг в Украине взамен.