Спершу Ілон Маск у пості в соцмережі "Х" наголосив, що, мовляв би, якби він відключив Україну від Starlink, лінія фронту посипалася. У Варшаві сприйняли цю заяву мільярдера як погрозу, а тому відповіли, що саме Польща оплачує послуги Starlink для України, а тому у разі ненадійності SpaceX, готова шукати інших постачальників, передає 24 Канал.

Дивіться також Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, — держсекретар США Рубіо

Маск образив Сікорського

Ілон Маск продовжив суперечку. Він прокоментував допис Сікорського у мережі наступними словами: "Замовкни, маленька людинка! Ви платите меншу частину вартості. І заміни Starlink у світі нема!".

Держсекретар США Рубіо теж накинувся на польського міністра. Він закликав його "подякувати" за Starlink для України. Мовляв, якби не ці системи, Україна давно програла б війну, а росіяни були б біля кордонів Польщі.