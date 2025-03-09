Американский чиновник опроверг и опроверг сообщения об угрозах в воскресенье, 9 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Марко Рубио в соцсети Х.

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Что заявил Рубио

Комментируя реакцию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на публикацию Илона Маска по Starlink для Украины, американский чиновник заверил, что никаких угроз в сообщении миллиардера нет.

(Сикорский – 24 Канал) Просто придумывает что-то. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink,

– написал Марко Рубио.

Также он отметил, что без Starlink Украина бы эту войну "давно проиграла". По его словам, в таком случае россияне сейчас были бы "на границе с Польшей".

Напомним, Илон Маск заявил, что в случае отключения Starlink вся линия фронта Украины разрушится, поскольку эта спутниковая система якобы является "основой украинской армии". Миллиардер также считает, что "вызвал Путина на физический бой один на один за Украину".