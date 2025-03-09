Заява очільника польського МЗС обурила держсекретаря США Марка Рубіо. Він заявив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink і закликав Польщу бути "вдячною", передає 24 Канал.

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Рубіо і Маск пройшлися по Сікорському

Так, Рубіо написав у соцмережі "Х", що Польща має бути вдячною за те, що Україні надали Starlink. За словами політика, без цієї супутникової системи наша країна нібито давно вже програла війну, а росіяни були б зараз на кордоні з Польщею.

"Скажіть, дякую", – звернувся Рубіо до Сікорського.

Тим часом сам Маск теж відповів польському міністру. Він назвав його "маленьким чоловічком" і наказав "замовкнути". Мільярдер наголосив, що Польща, мовляв, платить за Starlink для України лише незначну частину від його справжньої вартості. Також бізнесмен наголосив, що заміни Starlink немає.