Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що переговори України і США виявилися успішними. Спершу були побоювання, що нашій державі буде складно налагодити відносини з адміністрацією Трампа після конфлікту в Овальному кабінеті.

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Як Росія намагалася вплинути на переговори

Як наголосив Ус, одразу після невдалої зустрічі президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він наголосив, що Європа буде підтримувати Україну. Але важливо, аби наша держава таки змогла налагодити відносини з Трампом.

Після цього був допис Зеленського у соцмережах про візит до США. Це був перший крок для налагодження відносин.

Другий крок стався під час зустрічі обох делегацій. Там вдалося провести конструктивну розмову, яка переросла у пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів та інші ініціативи. Паралельно Росія намагалася вплинути на зустрічі, чим зіграла проти себе.

Результати дуже позитивні, якщо порівнювати з очікування. Можна припускати, що вплинуло на такі результати. На мою думку, позиція США на цій зустрічі сформувалася ще й на тлі спільних військових навчань Росії, Китаю та Ірану неподалік від Саудівської Аравії. Безумовно, Сполученим Штатам це не сподобалося. Але це лише мої здогадки,

– зазначив Ус.

Зараз, найімовірніше, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушить до Москви, де почує відповідь Росії. Якщо перемир'я таки відбудеться, то, цілком ймовірно, що в його рамках працюватимуть над обміном полонених та поверненням в Україну дітей, яких викрала Росія.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Сполучені Штати відновили військову допомогу для України та обмін розвідувальними даними.